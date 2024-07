El mercado reaccionó al plan económico anunciado por el ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo con una fuerte baja de los activos financieros y una suba del dólar blue.

El dólar en el mercado paralelo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta, y asciende $ 55 en lo que va de la semana.

El economista Juan Carlos de Pablo, uno de los más escuchados por el mercado y por el presidente Javier Milei, evaluó el contexto actual.

"Si vos vieras al Banco Central (BCRA) vendiendo reservas a lo pavote para mantener este tipo de cambio, dirias 'mmm'. Ahora, te digo algo, acá no hay una promesa formal de mantener un tipo de cambio , no hay un mercado futuro donde el Banco Central se compromete", planteó en una entrevista con TN.

"¿ Qué quiero decir? Que de repente el 2% deja de ser el 2% ", dijo sobre la vigencia del crawling peg al 2% que desde el 13 de diciembre viene cumpliendo el BCRA.

Por qué sube el dólar blue y qué puede pasar, según Juan Carlos de Pablo

¿Qué pasará con el cepo cambiario, según De Pablo?





Consultado sobre si "el mercado está pidiendo salir del cepo", De Pablo fue determinante: "Primero, los mercados no existen" y puso el "ejemplo más dramático" que se le ocurrió.

"Argentina tiene hoy u$s 20.000 millones para salir del cepo. ¿De qué estás hablando? ¿Salis del cepo y va la gente rajando, te compra u$s 20.000 millones y aumenta la deuda? Es una locura. No tenemos forma de saberlo", dijo.

"Milei, Caputo y Bausili están cumpliendo funciones ejecutivas. No sabés lo que va pasar. Y si no sabés lo que va a pasar, sólo tomás decisiones cuando no tenes más remedio, como con una corrida bancaria o cambiaria", agregó.

" No sabemos cuando empieza la tercera etapa para salir del cepo . La política cambiaria son prioridades. Vos tenés que pensar qué es lo prioritario para el Gobierno", concluyó.

En la entrevista también participó el economista Ezequiel Burgo, quien apuntó que tras los anuncios del Gobierno se generó "algo de nerviosismo" en el mercado.

"El equipo económico está hablando de qué va a hacer con los pesos, con los bonos que van a recibir los bancos, y el mercado le está pidiendo que hablen del dólar", apuntó.