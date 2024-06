Alerta: sin cepo al dólar, peligran fondos de deuda corporativa

En La City, el newsletter de Finanzas de El Cronista, el jueves pasado todavía no se había aprobado en Diputados la Ley de Bases. Mucho menos teníamos el horizonte de los anuncios de Luis Caputo y Santiago Bausili acerca de la "segunda etapa del plan de estabilización", como la denominaron.

Aún así, arriesgábamos dudas acerca del efecto que la Ley tendría sobre el mercado, nos preguntábamos si ya había priceado su aprobación, y no nos equivocamos: el viernes los bonos tuvieron una mala performance, no saltaron de felicidad por los aires. Veremos en la semana que se inicia cómo se cataliza, pero citaba la posibilidad de un "techo argentina", como comentaba una alta ejecutiva de una fintech argentina.

Ahora la presión parece recaer sobre el levantamiento del cepo, meta a la cual Caputo el viernes parece haberle puesto un horizonte laxo. Lo mismo las reservas y el tipo de cambio. Mensaje de Bausili-Caputo: está todo calculado -con el FMI- y lo que no está previsto, no importa -hipotético retraso del dólar-.

AMENAZAS PROPIAS



Habrá tela para cortar, pero mientras tanto traigo a colación un enfoque novedoso -y alarmante- que pone sobre la mesa Martín Mazza, Director de MM Investments.

Martín Mazza, de MM Investments.

Martín administra carteras y encabeza una boutique de asesores financieros. El financista realizó un hallazgo en momentos en que, dado que la tasa de interés no presenta atractivos, el mercado está buscando a toda costa instrumentos de cobertura.

Lo que plantean Mazza y su equipo es que, si se diera el escenario más buscado por el mercado -el de la apertura del cepo sin más-, podría darse una corrida sobre fondos de inversión con activos subyacentes que crecieron como alternativa a la falta de acceso a instrumentos vedados por las restricciones cambiarias.

Imaginemos por un momento qué sucedería si, efectivamente, se libera el cepo y pudieras optar por cualquier instrumento disponible en el mercado.¿Qué harías con las ON que tan gauchitas desde hace un año? ¿Seguirán siendo atractivas? ¿Qué sucedería con todos aquellos, como los importadores que no pueden acceder al mercado, que buscaron cobertura en instrumentos alternativos? ¿Desarmarían esas posiciones? ¿Qué pasaría con los precios de las ON?

Dejemos que lo explique Mazza con sus palabras:.

"En el contexto de las obligaciones negociables en dólares bajo ley argentina, estas se han convertido en un refugio para importadores ante las restricciones al acceso a divisas y la imposibilidad de adquirir dólares por mecanismos formales o activos bajo legislación extranjera cuando superan los u$s 100,000", asegura en un texto que distribuyó entre clientes.

"La implementación de estas restricciones ha influido directamente en el aumento de los precios de estos activos. Un ejemplo claro es la diferencia en los rendimientos de las ON de Pampa Energía: la emitida bajo ley local (ticker MGCHD), con vencimiento en noviembre de 2025, ofrece un rendimiento de aproximadamente un 4%, considerablemente menor que algunos bonos del Tesoro estadounidense, mientras que la emitida bajo ley de Nueva York, con vencimiento en diciembre de 2026 (ticker MGC9O), ofrece un rendimiento cercano al 8%", señala.



"Para comprender el impacto que estas condiciones podrían tener en cada cartera, es fundamental revisar la 'duración modificada' de la obligación negociable o de la cartera. La utilidad de esta métrica radica en su capacidad para estimar el cambio porcentual en el precio de un bono o una cartera de bonos ante variaciones en las tasas de interés", explicó Martín.

"La normalización de estas condiciones dependerá de la creencia en la eliminación de las restricciones a importadores y la reducción de la brecha cambiaria", advierte el financista. "Este ajuste, largamente esperado por el mercado, sigue siendo incierto y aparentemente inminente. Por lo tanto, es esencial revisar estas tendencias y la composición de los fondos comunes de inversión que se enfocan en estos activos, para tomar decisiones informadas y estratégicas en este contexto financiero desafiante", sugiere.



Atención!