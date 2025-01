Caputo desmintió versiones de mercado sobre el acuerdo con el FMI

" Nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional, FMI) es correcto . ¡Difícil errarle en todo, pero lo están logrando!", escribió el ministro de Economía Luis Caputo un día después de que el organismo anunciara el fin de la misión en Buenos Aires y la continuidad de las negociaciones por un nuevo programa "en las próximas semanas".

Sin embargo, el ministro no dio precisiones oficiales sobre el contenido de las negociaciones. Economía dejó en manos del Fondo la comunicación del cierre de la misión y la continuidad de las conversaciones.

Un informe del Bank of America (BofA) para sus inversores instaló la versión de un acuerdo en dos partes con el organismo que incluye $10.000 millones para una unificación del mercado de cambios con una devaluación del 30% para llevar a la divisa oficial en torno a los $ 1400. Pero Caputo aseguró en redes que las condiciones que circularon no son las pactadas.

"Ni el plazo, ni el desembolso, ni las condiciones" de esos análisis es correcta, dijo el titular del Palacio de Hacienda en redes sociales, en medio de un clima de preocupación de los analistas por la escasa información sobre la reunión con el Fondo Monetario mantenida con funcionarios argentinos en los últimos días.

En ese marco, en Economía aseguran que la presión por devaluar no es tal, mientras que quienes conocen cómo funciona el FMI aseguran que el organismo podría hacer la vista gorda frente al tipo de cambio atrasado a cambio de que se cumplan otras condiciones como que se mantenga el ajuste fiscal. Uno de los riesgos es que el Gobierno sucumba ante la tentación del año electoral de aflojar con la "motosierra", aunque Milei prometió que entrará en una etapa más profunda este año.

"Parece altamente probable que las partes lleguen a un acuerdo sobre un programa Extended Fund Facility para abril. Esperamos un desembolso inicial significativo y la refinanciación de la mayor parte del servicio de la deuda del FMI hasta 2028 ", detalló el BofA en base a supuestas conversaciones con funcionarios del Fondo.

La alternativa de un acuerdo a 10 años contrasta con la visión del ex FMI Alejandro Werner -que suele hablar cuando el staff del Fondo no puede hacerlo- que señaló la posibilidad de un programa en dos etapas, primero con un programa corto, un Stand By de 5 años, como el que se cerró en el Gobierno de Mauricio Macri.

Según el informe del BofA, el acuerdo con el FMI podría cerrarse en marzo a nivel del staff y aprobarse en el Congreso en abril. En ese marco, el organismo internacional exigirá una mayor flexibilización del mercado de cambios, lo que derivará en un ritmo de devaluación más libre hacia finales de año.

"La eliminación de los controles de capitales será gradual al inicio, pero esperamos una unificación cambiaria en diciembre, cuando aún haya existencias de pesos atrapadas en el mercado por las restricciones", señala el banco sobre la salida del cepo.