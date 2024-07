La advertencia de Zuchovicki por la demora en levantar el cepo: "Nos puede matar..."

Pese a los anuncios del Gobierno, la expectativa por el levantamiento del cepo cambiario mantiene un manto de incertidumbre sobre el mercado, el cual se pregunta por la fecha de eliminación de las restricciones.

Pese a que hay apuro para que el Gobierno levante el cepo pronto, tanto Javier Milei como Luis Caputo refuerzan seguido la importancia de hacerlo con "prudencia". La semana pasada, el último en dar detalles sobre lo que falta para eliminar las restricciones fue el mismo Presidente.

A través de las redes sociales, Milei detalló las tres condiciones necesarias para avanzar en este sentido:

Terminar con los pasivos remunerados;

terminar con los PUTs ;

; convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual.

Así, el Gobierno no espera levantar las restricciones en las próximas semanas, aunque sí apuesta a lograrlo antes de fin de año. Respecto a esto, el analista financiero y actual director de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, compartió su análisis.

Cuando cree Claudio Zuchovicki que se levantará el cepo

En diálogo con Radio Rivadavia, el analista financiero fue consultado sobre cuándo cree que el Gobierno levantará el cepo, restricciones que Zuchovicki cree que se eliminarán este mismo año, en línea con el consenso del mercado.

En este punto, pidió al Gobierno que no se apresure y que no se deje presionar por las expectativas del mercado: "Me parece que no tienen que gobernar para poner un título al periodismo o un título a nosotros a los analistas".

"Es importante que la ansiedad no nos mate", marcó el referente, aunque advirtió que "la demora también nos puede matar".

"¿En tres meses, en seis meses, en siete meses hay que resolver desajustes de 20 años, 30 años, 40 años?", señaló además como crítica a la "ansiedad" que observa en torno al cepo.

"Para que hagan un anuncio político y que ganen dos puntos en popularidad y arruinen todo, más vale que lo hagan cuando crean mejor", consideró.

Tras esto, Zuchovicki insistió que el Gobierno "tiene otra información" que no es pública y confía es que las decisiones se toman en base a esto: "Si están haciendo todo este proceso es porque lo quieren hacer [levantar el cepo]", asumió.

Y reforzó: "Yo creo que deben querer que las cosas salgan bien: están tratando de secar la plaza y están tratando de tener superávit, algo que pedimos todos durante años".

Para cerrar, Zuchovicki dijo que es esencial para el Gobierno que baje el riesgo país "abruptamente" ya que "en algún momento del año que viene van a tener que renovar la deuda y a esta tasa no se pueden endeudar, con lo cual está tan ansioso como nosotros en que esto le salga bien".

"Van en el camino, más lento o más despacio, supongo que deben estar haciendo lo que pueden con lo que tienen", cerró el especialista.