De Jorge Macri a Diego Santilli: la negociación por las candidaturas del PRO se muda a la Provincia

La semana empezó muy activa en el PRO de la provincia de Buenos Aires. Arrancó ayer con una reunión en Lanús de la mesa del partido más competitivo de la coalición opositora. En el principal distrito del país, los dirigentes amarillos quieren empezar a resolver la madre de sus batallas: ¿cómo decidir las reglas de la competencia en las PASO?

Los interrogantes son múltiples. ¿Los intendentes del PRO que juegan con Horacio Rodríguez Larreta tendrán competencia con los candidatos de Patricia Bullrich? Si hay PASO en la presidencial, ¿por qué no habilitar unas PASO en la provincia? ¿Por qué desarmar lo que está armado? ¿Por qué gastar energías en armar internas sobre internas sobre internas?

Las definiciones se alargan. Esta misma semana, la mesa provincial del PRO mantendrá un encuentro con Bullrich. La próxima, con Rodríguez Larreta. Se supone que también habrá otra cita más, en este caso con María Eugenia Vidal, quien por ahora mantiene su postulación presidencial.

Así las cosas, durante todo el mes de mayo las conversaciones continuarán e irán de un lado a otro, discutiendo por retazos de poder aquí y allá. En junio se supone que llegarán a un acuerdo sobre la estrategia bonaerense. ¿Y si no lo logran?

Porque en ese escenario el único que corre y aumenta la intención de voto es Javier Milei, el candidato a presidente que ni siquiera cuenta con un aspirante a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Encuestas reales, de esas que no se difunden, hablan de que el diputado de La Libertad Avanza supera el 18% de intención de voto en algunos distritos del conurbano. En el interior llegaría al 25%. En ambos casos, con la tendencia subiendo.

"Mientras nosotros nos la pasamos dedicados a la interna, Milei no hace nada. Es un fantasma que recorre la bronca de una ciudadanía agobiada y logra representarla. No porque sepan qué va a hacer. Su votante solo quiere castigarnos y les parece que Milei es un instrumento apropiado", asegura un dirigente de la primera sección, preocupado por la falta de respuesta que el PRO le está dando a la crisis.

Otra fuente con la que habló El Cronista es más pragmática. "No hay forma de resolver el armado en la Provincia en forma independiente de la Ciudad", dijo. "Horacio no va a aflojar con el reclamo de Mauricio (Macri) para que su primo sea el único candidato porteño por el PRO, si Mauricio no se acepta que Diego Santilli sea el candidato único del PRO en la provincia de Buenos Aires", explicaron.

Jorge Macri se aleja de la Provincia y se consolida en la Ciudad

Mientras tanto, la tensión en el partido gobernante de la Ciudad es tan grande que hasta circuló un rumor de que el primo Macri había sido visto en un bar de Palermo tomando un café con el legislador Ramiro Marra, aspirante a la candidatura de La Libertad Avanza para gobernar la Ciudad.

Ambos lo niegan. La atribuyen el rumor a algún "vivaracho" de Uspallata, la sede del Gobierno porteño. Ambos, también, difundieron mensajes que llegan a las redes sociales con la campaña digital de Martín Lousteau y Fernán Quirós. Aseguran que el responsable es un ex funcionario de Larreta que ocupó un lugar destacado como subsecretario.

Por otro lado, también se comenta que una diputada cercana al Jefe de Gobierno lanzaría la semana próxima su propia campaña para competir en la interna de Juntos por el Cambio, aunque como no es del PRO, se postulará con una boleta propia.

"Milei frenó su crecimiento en la Ciudad y podríamos decir que está bajando. Nuestra opinión es que a medida que se lo va conociendo, el electorado empieza a tomar distancia. Por eso no nos preocupa. Ni aquí, ni en Provincia", se ilusionan en el larretismo.

Desde Uspallata buscan bajarle a tono a cualquier discusión. Acerca de la postulación de Santilli (que lidera las encuestas bonaerenses en la oposición), aseguran que Macri ya aceptó su candidatura única. En el campamento de Bullrich lo niegan enfáticamente. Reconocen que sus tres candidatos no miden lo que esperaban a esta altura, pero consideran competitivo a Cristian Ritondo, que está esperando que Vidal finalmente se baje de su candidatura para alinearse con Bullrich.

Además, transmitieron que no solo lograron que Macri (Jorge) renuncie a la presidencia del PRO bonaerense, un dato que desconocían en la mesa provincial del partido. El Cronista pudo confirmar que renunciará a la intendencia de Vicente López, ahora en manos de Soledad Martínez.

Optimistas, en el larretismo están convencidos de que lograrán que Jorge Macri acepte no ser candidato único del PRO en la Ciudad, si Santilli no es candidato único del PRO en la provincia de Buenos Aires.