Davos: Trump como estrella, un nuevo mensaje de Milei y el riesgo de una recesión global

La cita de líderes globales del Foro Económico Mundial (WEF, según sus siglas en inglés) en Davos, Suiza, presentó los temas que serán eje del encuentro, donde se confirmó la participación de Donald Trump en su primer viaje luego de que asuma el próximo lunes. Allí volverá a encontrarse con Javier Milei, que participará de la investidura en Washington DC y también seguirá viaje a los Alpes.

El Presidente argentino disertará media hora el jueves 23 por la mañana, acompañado por el anfitrión, el presidente y CEO del WEF, Borge Brende. El año pasado, Milei dejó el mensaje "Occidente está en peligro", donde cuestionó la agenda 2030 y fue en contra de los temas que se plantean en el propio foro como la lucha contra el cambio climático, la inclusión y la agenda de género.

"A los empresarios aquí presentes, les quiero dejar un mensaje: no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado . No se entreguen a una clase política que quiere vivir del Estado. Ustedes son benefactores sociales. Si ustedes ganan dinero es porque venden un mejor producto o un mejor precio contribuyendo al bienestar general. No cedan al avance del Estado, el Estado no es la solución, es el problema mismo. Ustedes son los protagonistas de la historia", aseguró en su debut de 2024.

Para Milei, además de dejar un nuevo posicionamiento político, será además una oportunidad de reencuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva mientras se negocia un nuevo programa con el organismo, pero también bancos internacionales e inversores para asegurar los dólares que busca para abrir el cepo cambiario.

La reunión anual 2025 del WEF "llega en un momento de incertidumbre global sin precedentes, impulsada por tensiones geopolíticas, fragmentación económica y un cambio climático acelerado", planteó Brende en el puntapié inicial del evento que tendrá lugar entre el 20 y 24 de este mes.

Además de Trump, Milei, representantes de Europa, China y más de 300 líderes políticos, el Foro también verá el regreso de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, que tendrá un apartado con empresarios para analizar la reconstrucción del país en medio del conflicto que subsiste con Rusia. En total también se esperan más de 1300 participantes del sector empresario.

Proteccionismo y riesgo de recesión global

En ese marco, el comercio global y la cooperación internacional serán uno de los ejes en un contexto de "creciente polarización y el aumento de enfoques proteccionistas". El objetivo es "identificar áreas en las que los países pueden colaborar de manera efectiva, como los acuerdos comerciales y la gobernanza económica internacional". El riesgo que reconocen los dirigentes del Foro es que la fragmentación y un desacople económico global puedan llevar a una "recesión mundial" significativa.

Pese a las críticas de Milei, el WEF sostiene una agenda que alerta sobre el avance del cambio climático. Las discusiones pondrán el énfasis en la transición hacia una economía neta cero y la acción en defensa de la naturaleza, con informes que miden el costo de no hacer nada en materia climática.

El avance de la Inteligencia Artificial y cómo regularla será otro de los temas centrales, donde se busca definir "un uso ético y seguro", pero con competitividad tecnológica global, acceso para mercados emergentes y sin ampliar las disparidades globales.

Los organizadores del Foro aseguraron que habrá mayor diversidad de voces, con presencia de líderes de países fuera de América del Norte y Europa. Además aseguraron que se busca un "diálogo inclusivo que reúna a líderes de todos los sectores: gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil".