El empresario de medios y presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, respaldó este miércoles la decisión de parar el fútbol argentino y sostuvo que la medida fue adoptada por unanimidad por los presidentes de los clubes, en un contexto que calificó como “muy especial” por las citaciones judiciales que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En diálogo con radio La Red, Vila explicó que el paro —que definió como un “lockout patronal” impulsado por los propios clubes— busca visibilizar lo que considera una ofensiva contra la dirigencia del fútbol argentino. “Había que hacer algo. Desde hace más de cien días hay un grado de agresión sobre la pelota, sobre los dirigentes”, señaló. Y vinculó esa situación con la reciente pérdida de los derechos de televisación del ascenso y de la comercialización internacional del fútbol argentino por parte del Grupo Clarín y Torneos y Competencias. Para Vila, el conflicto de fondo está directamente relacionado con los derechos de televisión. “Esto es un tema de dinero, de intereses. Tiene que ver con los derechos de televisión del fútbol”, afirmó. Según su postura, la ofensiva mediática y judicial comenzó tras el vencimiento y la pérdida de esos contratos. Consultado sobre si la avanzada judicial contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino está vinculada con ese escenario, respondió: “Fijate cuándo empieza esto. Estaba todo calmo hasta que hace ciento y pico de días pierden esos derechos y empieza esta andanada de un sector del periodismo que trabaja para el grupo y de los medios que son del grupo”. No obstante, el dirigente aclaró que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia. “Si el señor Tapia, el señor Toviggino o quien fuere cometió algún ilícito, la Justicia lo tendrá que decidir. Mientras tanto somos todos inocentes porque ese es el principio legal”, subrayó. Vila reconoció que la medida es “ingrata” y que no beneficia a ninguna de las partes involucradas. “Los clubes dejamos de percibir ingresos por la venta de entradas, los jugadores pierden competitividad, los técnicos pierden tiempo y el público pierde la posibilidad de ir a la cancha”, enumeró. Sin embargo, justificó la decisión al sostener que el fútbol argentino atraviesa una situación económica delicada. “Al fútbol le faltan recursos y hay alguien que se lleva esos recursos. Gran parte están en los derechos de televisión que no percibe hoy la AFA. Ese dinero tiene que volver al fútbol”, afirmó. En cuanto a la posibilidad de que el paro se levante antes de la fecha prevista, explicó que la decisión fue adoptada el lunes por unanimidad de los presidentes de los clubes y que no fue impulsada por Tapia ni por Toviggino, sino que surgió de los propios dirigentes. “Si la medida judicial que está apelada es revocada por la Cámara, nos volveremos a juntar y veremos qué hacemos. Es probable que si se revoca, también se deje sin efecto el paro”, concluyó. El conflicto suma un nuevo capítulo a la tensión entre la conducción del fútbol argentino y los grupos empresarios vinculados a la televisación, en un escenario donde las disputas judiciales, políticas y económicas vuelven a cruzarse con el calendario deportivo.