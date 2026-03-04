Daniel Vila y Pamela David visitaron El Cronista Stream y dejaron una conversación íntima sobre los códigos, las rutinas y los secretos detrás de 16 años de pareja que, según ambos, sigue igual de intensa que el primer día. También hablaron de política, de los medios y el “vicio” de las redes sociales. Vila fue el primero en revelar la fórmula: “Amarse, cuidarse, respetarse, sentir lo que al otro le pasa como propio y atender el reclamo del otro.” Y agregó algo que sorprendió a los conductores: se siguen diciendo que se aman muchas veces al día, sin excepción. Según el empresario, un amigo de la pareja lo ilustra mejor que cualquier definición. Contó que suelen cenar solos en su restaurante favorito y que ese amigo siempre se pregunta lo mismo: “¿De qué hablan ustedes? Se pasan horas y horas cenando los dos solos y los veo que hablan y hablan.” Su respuesta es simple: “Nunca se nos terminó el tema.” Pero el detalle que más llamó la atención fue el del “día 9”. Pamela explicó que el 9 de abril cumplen años de casados y que, en algún momento de la relación, decidieron blindar esa fecha sin importar las circunstancias. “No importa qué vida tenga el otro, pero los 9 nos tenemos que encontrar”, dijo ella. Vila fue más lejos: “Además lo escribimos y lo firmamos. Esto puede ser sujeto para el incumplidor de una demanda judicial.” El documento, confirmó, existe y está guardado en una caja fuerte. En la división de tareas domésticas, la dinámica es clara: Vila cocina, Pamela come. “A ella le gusta comer y no le gusta cocinar, nos llevamos bárbaro”, bromeó él. El menú de ocasiones especiales incluye paella, arroz de mariscos, ravioles caseros y empanadas. Pamela eligió sin dudar: “El guiso de arroz es tu ‘top one’ para mí.” En materia económica, la pareja admitió un esquema que definieron ellos mismos como “caótico”. Cada uno tiene sus ingresos e inversiones por separado, pero los gastos compartidos no se contabilizan. “Ni sabemos, ni sabemos”, resumió Vila. Pamela aclaró su versión: “No me acuerdo que me hayas consultado. Me entero después por el Cronista.” Vila reconoció que sí la consultó en una decisión importante: la compra de Telefe. “Al principio estaba como dudoso, cansado ya de seguir trabajando”, dijo. Pamela lo interrumpió con ironía: “Dice eso y cada vez trabaja más. Terminemos con la farsa de que se quiere jubilar.” Los 16 años empezaron, según Vila, con un pronóstico adverso. Una persona cercana le dijo al inicio de la relación que la pasión duraría seis meses. “Pasaron los 6 meses y sigue igual”, cerró él, con Pamela sonriendo a su lado. Daniel Vila y Pamela David coincidieron en una evaluación crítica del gobierno de Javier Milei y cuestionaron tanto sus formas como la profundidad real de los cambios que impulsa. Ambos lo dijeron durante la entrevista, con matices propios, pero con un diagnóstico compartido. Vila fue directo sobre el estilo presidencial: “Este Gobierno, particularmente el Presidente, tiene que dar el ejemplo. Como le enseño a mi hija de 14 años que tiene que ser respetuosa con todo el mundo, si el ciudadano número uno del país no da el ejemplo, nos lleva por un camino de confrontación, de ira, de desprecio, de agresión.” Para Vila, esas formas no son un detalle menor en una sociedad que ya está “absolutamente dividida” y que necesita ser unida por quien conduce el país. Pero las críticas no se detuvieron en las formas. Vila cuestionó también el fondo de las reformas. Sobre la reforma laboral dijo que “es un avance” pero “un cambio a medias”, porque “ninguna de las disposiciones logra transformar la relación laboral entre la patronal y el trabajador.” La apertura de importaciones también recibió su análisis: le parece bien en principio, pero advirtió que “te das vuelta y estás destruyendo a las pymes” sin planificación a mediano ni largo plazo. Además marcó una contradicción con el contexto internacional: Argentina abre su economía mientras Trump protege industrias y sube aranceles. Además, criticó el abandono de la obra pública con un ejemplo concreto. Describió los 180 kilómetros de ruta en mal estado que conectan Mendoza con el paso a Chile, por donde circula el comercio de todo el Cono Sur. “Es imposible pensar una Argentina sin obra pública, nadie del sector privado la va a hacer”, afirmó, y añadió: “El Estado siempre tiene que existir. Si lo hacemos grande está mal, si lo hacemos muy chico también está mal.” Por su parte, Pamela David sumó una mirada más social y política. “Cada vez hay más gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo, no se han generado nuevos puestos”, dijo. Cuestionó el discurso de la baja de imputabilidad como respuesta a la inseguridad y propuso una alternativa concreta: “Los chicos tienen que estar pateando la pelota, socializando, siendo niños y sin acceso a poder generar una adicción.” También fue crítica con la oposición: “No hay nada en la oposición, por eso por ahora se prefiere esperar.” Y cerró con una advertencia que incluyó al propio gobierno: “Me permito dudar de que no vayamos a hablar de la corrupción actual cuando no estén más.” Vila quiso dejar en claro que sus críticas no son pesimismo. “Toda mi inversión y vida está puesta en Argentina”, dijo. Pero aclaró que eso no lo vuelve voluntarista: “Tengo que ser realista, y acá hay algo que no está funcionando.” Daniel Vila y Pamela David también hablaron sobre el estado del periodismo argentino, las redes sociales y los nuevos desafíos de la comunicación en un ecosistema cada vez más fragmentado y polarizado. Vila fue directo al señalar el principal problema del periodismo actual: el miedo a las redes. “Los periodistas se dejan condicionar por las redes, por el ‘qué dirán’”, dijo, y remató sin rodeos: “Me chupa un huevo lo que digan las redes. Yo hago lo que pienso, lo que siento, llevo adelante mis convicciones.” Para Vila, ese condicionamiento tiene consecuencias concretas sobre la calidad periodística. “Hay un sector del periodismo que se transformó en periodismo militante”, advirtió. Lo aplaude el sector al que le habla y el otro lo critica, generando una lógica de trincheras que, según él, se profundiza cada vez más. Frente a eso, Vila reivindicó la pluralidad como modelo. Citó Intratables como ejemplo de un formato donde convivían voces tan distintas como las de Milei y Myriam Bregman. “Siempre trato de buscar un camino intermedio, que se escuchen todas las voces”, dijo, aunque reconoció que “es difícil hoy”. También señaló que el periodista que no hace militancia y es capaz de sorprender termina ganando audiencia. “El que no está encasillado, me parece que gana”, afirmó, cuestionando la lógica de que la moderación resta visibilidad. Pamela David sumó una mirada sobre el consumo de medios. Reconoció que la oferta se diversificó enormemente y que el desafío personal es no quedarse con el titular de 15 segundos. “Hay que ver los medios incómodos también, sumar y ver al que piensa diferente, y verlo completo”, dijo. También planteó un problema de medición que el sector todavía no resolvió: IBOPE no contempla las múltiples plataformas. “En YouTube podés tener dos millones de visitas en una hora y no te lo mide”, señaló, subrayando que la llegada real de los medios es hoy muy superior a lo que registran las métricas tradicionales. Vila cerró con una reflexión sobre libertad y redes. “Se ha perdido mucha libertad por las redes sociales”, dijo, y distinguió el disenso legítimo de la violencia digital: “No está mal disentir, al revés, siempre el disenso construye.” El problema, para él, es que hoy cualquiera puede insultar públicamente sin consecuencias, algo que antes simplemente no era posible. Pamela David tiene un sueño pendiente: invertir en ficción argentina para venderla al mundo. “Tenemos los mejores actores, guionistas, directores y escenarios naturales”, dijo en Cuentas Claras, sin entender por qué Argentina no es una potencia exportadora de contenidos mientras España creció exponencialmente durante la pandemia. Daniel Vila dio la respuesta: el costo laboral. “Hay producciones que son mucho más rentables hacerlas en otros lugares”, explicó, señalando que por eso las producciones se van a Uruguay, Colombia o México. La reforma laboral, dijo, podría abrir una oportunidad, aunque aclaró que “habrá que ver sector por sector qué condiciones laborales pacta”. En cuanto a sus propios negocios, Vila reveló que tiene un preacuerdo firmado con la brasileña Raízen, la empresa de Shell, aunque aclaró que el cierre todavía no está confirmado por tratarse de “un negocio muy grande”. Consultado sobre sus logros, Vila destacó El Cronista con énfasis genuino: “Me da orgullo ver su crecimiento y su prestigio.” También mencionó que América TV ocupa el segundo lugar en mediciones internacionales de audiencia latina, detrás de Telefe y por encima de TN y A24, según datos que recibe mensualmente desde Miami.