Daniel Scioli empieza a negociar con empresas por importaciones: dónde se puede cortar

El Gobierno buscará que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recalibre la meta de acumulación de reservas del segundo trimestre, debido a la demora en la entrada de créditos desde organismos multilaterales que deberían haber aportado al Banco Central al menos u$s 700 millones adicionales. En paralelo, anticipa mayores controles a las importaciones, bajo el argumento de que la brecha cambiaria favorece maniobras especulativas.

Semana clave con el FMI: el directorio revisa el acuerdo, ¿cuáles son los cambios?

El Gobierno sube las tasas y promete colocar deuda en pesos a largo plazo

"Esperábamos recibir alrededor de 700 millones de dólares más en el primer semestre desde organismos multilaterales", dijo el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, a radio Con Vos. Esas divisas eran claves para cumplir con la meta de reservas netas de u$s 4100 millones acumulados hasta mitad de año, según la mirada oficial. "Tenemos un retraso en los desembolsos con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). En el acuerdo con el FMI, esto está previsto y hace revisables las metas", agregó Pesce en radio AM 750.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

El Gobierno dejó trascender que tomará medidas para ajustar el drenaje de dólares vía importaciones. "Hay una concentración de importaciones que son clave para el funcionamiento de la economía en la primera parte del año. Luego, el gobierno nacional va a actuar para que no tenga lugar ningún tipo de especulación que se dé en un contexto donde hay brecha cambiaria", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, a La Capital.

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se reunirá este martes con la Confederación General Empresaria (Cgera). "Ante más de 100 instituciones de sectores industriales, está previsto que el ministro proponga trabajar en conjunto en el proceso de la administración de divisas para la importación de insumos y materias primas", indicaron en esa entidad. Scioli también visitará a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Desde su cartera indicaron que Economía y el Banco Central trabajan en medidas.



Dólar, importación y empresas: los 5 ejes del Gobierno para equilibrar demanda y oferta



importaciones: dónde se puede cortar

Según la consultora Sarandí, de Sergio Chouza, las importaciones tocaron máximos desde 2018 pero "los niveles de producción no son compatibles" con esa cantidad de compras . "El efecto que está desnivelando hoy sin dudas está vinculado con las distorsiones de la brecha cambiaria", agregó. En su opinión, se puede ajustar el "torniquete" sobre u$s 13.500 millones en compras al exterior hasta fin de año, sobre todo de bienes de consumo.

Guillermo Michel volverá a conducir la Aduana para mejorar los controles sobre evasión

La micro parece ser clave, en la mirada que dejaron trascender desde un sector del Gobierno. El massismo explicó la llegada de Guillermo Michel a la Aduana para mejorar los controles. En los hechos, la Aduana puede detectar maniobras de sobrefacturación de importaciones, pero en base a autorizaciones de compras al exterior que llegan desde la Secretaría de Industria (el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, o SIMI) y desde el Banco Central (que regula el acceso a los dólares oficiales).

balanza comercial

Según la consultora MAP, las importaciones crecieron entre enero y abril 41,6% anual en dólares, hasta los u$s 24.851 millones. Este miércoles, el Indec agregará el dato de mayo, que superó los u$s 7800 millones, con u$s 867 millones vinculados a la importación de energía (con un crecimiento por encima del 190% anual). Pero el Banco Central no acumuló las reservas esperadas. Entre enero y mayo, según MAP, sumó u$s 897 millones, contra los u$s 5728 millones acumulados en los cinco meses de 2021.

Dólar e importaciones récord: Martín Guzmán, Daniel Scioli y Miguel Pesce se reunieron para afinar el lápiz



"Con menos de 20 días hábiles por delante, el BCRA está lejos de cumplir con la meta de acumulación pautada: para poder conseguirlo, debería sumar unos u$s 161 millones diarios hasta fin de mes (versus una capacidad de compra observada de u$s 8 millones promedio por día en enero/mayo)", concluyó MAP en un informe del 10 de junio.

La semana pasada, el Banco Central tuvo que efectuar una fuerte venta de divisas para pagar compras de energía, en medio de una retracción de la liquidación del complejo agroexportador, quizás a la espera de las medidas anunciadas. En lo que va de junio, acumula un saldo vendedor de casi u$s 350 millones.