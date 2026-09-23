El precio de la nafta es uno de los que más se ha movido durante el año y en el mes de septiembre de 2026, el litro de Súper se ubicó en $ 2059, según el reporte elaborado por Surtidores en relación al valor de YPF en estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Llenar el tanque de nafta es uno de los gastos que muchas personas y familias incluyen dentro del esquema económico cotidiano, por lo cual es importante conocer cuál es el costo que representa.

Cuánto sale llenar el tanque con nafta Súper

La capacidad promedio del tanque de nafta de un auto oscila entre 45 y 55 litros, según el tipo de modelo y diseño. Por ejemplo, un Fiat Cronos cuenta con 48 litros, mientras que el Toyota Corolla GR-Sport es de 50 litros.

Ahora bien, considerando estos parámetros, llenar el tanque de nafta Súper para un auto con capacidad para 45 litros tiene un costo de $ 92.655.

Imagen ilustrativa

Asimismo, para un automóvil cuyo tanque de nafta es de 50 litros, el valor asciende a $ 102.950, mientras que para un automóvil con un tanque de 55 litros, el total es de $ 113.245.

No obstante, es importante considerar que los valores pueden cambiar si un tanque cuenta con menor capacidad o si se trata de una camioneta 4x4 o de un camión, cuyo tanque es de mayor capacidad.

La evolución del precio del litro de Súper en 2026

El informe elaborado por Surtidores mostró cómo evolucionó el precio de la nafta a lo largo del año hasta septiembre.

Gráfico de comparación. Captura Surtidores.

Según el relevamiento, en el primer mes del año el litro de nafta Súper costaba $ 1566, mientras que en septiembre pasó a $ 2059.

La variación acumulada en dicho período es del 31,5%, considerando los incrementos, los descensos y los meses estables.