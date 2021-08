Elecciones PASO 2021: ¿cuánto mide Javier Milei según ocho encuestas?

El referente liberal y precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el frente "La Libertad Avanza", Javier Milei, aparece en tercer lugar en las mayorías de las encuestas a menos de un mes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y algunos analistas anticipan que podría convertirse en una de las sorpresas de la disputa electoral.

En lo que será su debut en la pelea por un cargo público, el economista furor en redes sociales asegura que su campaña "no necesita timbreo", ya que "a nosotros nos vienen a buscar", premisa de cara a los sufragios del 12 de septiembre, empieza a mostrar resultados más que prometedores.

Milei encabeza la lista 504A "La Libertad Avanza" junto a Victoria Eugenia Virraruel, mientras que para la Legislatura porteña y bajo el mismo sello, el youtuber y director de Bull Market Group, Ramiro Marra lidera a la par de Lucía Elena Montenegro.

¿Cuánto mide Javier Milei en las encuestas?

Frente a un escenario polarizado y con las apuestas del Frente de Todos y Juntos de cara a las elecciones generales de 2023, el economista logra capitalizar el descontento social e incluso saltear el armado encabezado por el exministro de Economía, Ricardo López Murphy por el oficialismo porteño.

Las encuestas que midieron al economista son de Giacobbe, CB, Rouvier, OPSA (UBA), Management & Fit, Proyección, Tendencias y Opinaia. El que menos le dio fue Tendencias, con 5,3%; y el que más, el Observatorio de Psicología de la UBA, con 12%.

¿Cuáles son las propuestas de Javier Milei?





Durante su acto de lanzamiento, Javier Milei, convocó a poner fin a la "casta política".

"Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo", apuntó el precandidato a diputado nacional frente a una multitud de jóvenes que se congregaron en la Plaza Holanda. "Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo", agregó.

Desde su entorno enfatizan que su campaña será "artesanal y austera". Según explicó Nicolás Emma, titular del Partido Libertario porteño, se basará en las redes sociales, los medios tradicionales de comunicación y en recorridas por plazas y barrios.

Entre las primeras propuestas ratifican que "jamás" va a subir los impuestos, ni irá "contra el derecho de propiedad y la libertad".

Otra iniciativa que tiene en carpeta es intentar cambiar el régimen de obra pública y pasarlo a uno "a la chilena", para así poder eliminar las distintas irregularidades y la corrupción estructural. Se trata del sistema BOT, por sus siglas en inglés, que se refiere a "construir, operar y transferir".

Durante una entrevista, el precandidato a diputado nacional por el Frente "La Libertad Avanza", Javier Milei, recibió una videollamada completamente inesperada por parte de Guillermo Francos, el director ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo.

"Hay alguien que te quiere saludar", inició el diálogo el titular de Wilobank. Para su sorpresa, era Domingo Cavallo, exministro de Economía de Carlos Saúl Menem durante los 90 y de Fernando De La Rúa en 2001.

Luego de muchos saludos, el exfuncionario felicitó al libertario por la labor que está haciendo como precandidato a legislador nacional.

"Los dos me felicitaron por el enorme trabajo que estoy haciendo. Son dos grandes tipos y dos eminencias", repasó Milei al ser consultado por la llamada.

No es la primera vez que Cavallo muestra un guiño para con el economista. En 2020, el exministro publicó en su blog personal: "Si predominan las tendencias estatistas, intervencionistas y aislacionistas que aún con el tono moderado que caracteriza al discurso del presidente, asoman frecuentemente en el mensaje oficial y si en la búsqueda de chivos expiatorios los dirigentes políticos más influyentes eligen al empresariado, el final de esta crisis pueden ser la hiperinflación como predicen Diego Giacomini y Javier Milei".