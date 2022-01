Créditos UVA: hipotecados advierten que se viene una ola de remates

Para los más de 100.000 hipotecados con créditos UVA el pago de la cuota mensual se transformó en los últimos meses en una odisea por la disparada de la inflación, lo que pone en riesgo la vigencia de los créditos, alentando la posibilidad de numerosos remates.

Así lo advierten organizaciones que nuclean a tomadores de estos préstamos, que piden que los bancos "ganen menos" y se reestructuren las deudas para poder seguir pagando. También reclaman que cambie la fórmula de indexación y se revea el sobre-endeudamiento".

Esto sucede en momentos en que el valor de la Unidad de Valor de Adquisición (UVA) cotiza en estos momentos en torno a $100 cuando hace cinco años, cuando se lanzó el programa en $14,05. Así, desde marzo de 2016 el incremento acumula algo más de 600%.

Las razones del reclamo

El nuevo valor de la UVA produce "mucha desesperación y angustia porque claramente esto no tiene tope", señaló Perla Figueroa, integrante de Hipotecados UVA en diálogo con la agencia NA. Agregó además, que el constante incremento "está llevando a una escalada que asfixia la economía de los hogares".

Para Paola Gutiérrez, otra titular de un préstamo UVA, éste es "un día triste porque muchas familias empiezan a malvender lo que fue su derecho al acceso a una vivienda digna ". Alertó por otra parte que "la UVA no tiene techo, hoy puede estar a $100 y si se descontrola todo, en un año puede estar a $200".

La clave para entender el fenómeno y el reclamo de los damnificados, pidiendo respuestas del Gobierno, es la aceleración de la inflación en los últimos años y el hecho de que los salarios corren muy de atrás a la suba de las cuotas. En ese sentido, el riesgo de llegar al remate de la propiedad es una amenaza latente para muchas familias que temen perder su vivienda.

Para Figueroa el crédito "es una cuasi moneda que cotiza como el dólar, atada a la inflación, con lo cual está haciendo estragos". También puso énfasis en la brecha existente entre el sueldo y el incremento de precios que afecta a los titulares de los créditos. "El descalce de nuestros salarios frente a la inflación es descomunal", enfatizó.

Qué piden los tomadores de préstamos UVA

Tras reclamar algún tipo de intervención por parte del Gobierno, las asociaciones que agrupan a estas personas señalan que no piden un subsidio del Estado sino "una reestructuración de las deudas y que sea reemplazado por otro sistema que sea más justo".



Para Gutiérrez la clave para atender el reclamo de las familias perjudicada pasa porque los "bancos ganen un poco menos, que nos cambien la forma de indexación y que se revea el sobre-endeudamiento".

Desde la asociación de deudores UVA sostiene que lo que quieren es poder seguir pagando las cuotas pero en mejores condiciones que las actuales. "Quedamos en el limbo, en absoluta soledad y hay un silencio que ensordece por parte del Gobierno actual respecto al tema".

¿Qué dice el Gobierno sobre el reclamo?

En diciembre, durante la última entrega de unidades en el marco del programa Procrear en Parque Patricios, el presidente Alberto Fernández, quien encabezó el acto se encontró allí con un grupo de tomadores del crédito del programa que impulsó en marzo de 2016 la administración de Mauricio Macri.

El Presidente les dijo que trabajarían en una solución, pero centró su respuesta en una crítica política de la gestión pasada, recordando que había recomendado no tomar ese tipo de préstamos.

Estas declaraciones del Presidente no fueron bien recibidas por las familias afectadas, indicó NA. "La respuesta no es `yo te avise', no son los Fabulosos Cadillacs", indicó Gutiérrez, y aclaró que esa contestación no es propia de la responsabilidad que asume, diciendo que " no es un militante político, es un Presidente de la Nación".

Y agregó un dato más: "Cuando nosotros tomamos este crédito no había otra línea", destacó en relación al momento en que adhirió a la línea.