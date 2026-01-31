El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a monotributistas, con financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad y plazos de devolución de hasta 30 años. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito a un sector históricamente relegado del sistema financiero tradicional.

La propuesta incluye un proceso 100% digital y criterios de evaluación adaptados a la realidad de quienes no cuentan con recibo de sueldo, en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios para monotributistas?

La línea está dirigida a contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo que acrediten al menos dos años de antigüedad. El banco evalúa la trayectoria fiscal y el cumplimiento de pagos como principal respaldo crediticio.

Además, el solicitante debe demostrar ingresos mensuales equivalentes a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para alcanzar ese monto, se permite sumar ingresos con un cotitular e incluso incorporar codeudores directos.

¿Cuáles son los requisitos y la documentación exigida?

Para iniciar el trámite, el Banco Nación solicita:

Constancia de inscripción al Monotributo

Comprobantes de los últimos seis pagos del régimen

Documentación personal del titular y, si corresponde, del cotitular o codeudores

El proceso está pensado para ser ágil y transparente, con validaciones digitales que reducen tiempos y evitan la necesidad de concurrir a una sucursal en la etapa inicial.

¿Qué monto financia el Banco Nación y en qué condiciones?

Los créditos están denominados en pesos ajustados por UVA, lo que permite una cuota inicial más baja. El banco financia hasta el 75% del valor de tasación de la vivienda única y de ocupación permanente, con un tope cercano a 260.000 UVAs.

El plazo máximo de devolución es de 30 años, uno de los más extensos del mercado actual, lo que facilita el acceso a cuotas más manejables en el tiempo.

¿Qué tasa de interés se aplica a estos préstamos?

La tasa varía según la relación del solicitante con la entidad:

6% TNA fija para quienes ya son clientes del Banco Nación o adhieren con paquete de servicios

12% TNA para no clientes

Esta diferencia busca incentivar la bancarización y premiar la vinculación con la entidad pública.

Prensa Banco Nación

¿Cómo iniciar el trámite online paso a paso?

El proceso se gestiona de forma digital a través de la plataforma +Hogares con BNA. Los pasos son:

Ingresar al sitio oficial del Banco Nación

Simular la cuota según ingresos y monto deseado

Completar el formulario de precalificación

Cargar la documentación requerida

En un plazo estimado de 72 horas, el banco informa el resultado preliminar, permitiendo avanzar con la búsqueda de la vivienda con mayor previsibilidad financiera.