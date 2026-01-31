En esta noticia
El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a monotributistas, con financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad y plazos de devolución de hasta 30 años. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito a un sector históricamente relegado del sistema financiero tradicional.
La propuesta incluye un proceso 100% digital y criterios de evaluación adaptados a la realidad de quienes no cuentan con recibo de sueldo, en un contexto de reactivación del mercado inmobiliario.
¿Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios para monotributistas?
La línea está dirigida a contribuyentes inscriptos en el régimen de Monotributo que acrediten al menos dos años de antigüedad. El banco evalúa la trayectoria fiscal y el cumplimiento de pagos como principal respaldo crediticio.
Además, el solicitante debe demostrar ingresos mensuales equivalentes a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para alcanzar ese monto, se permite sumar ingresos con un cotitular e incluso incorporar codeudores directos.
¿Cuáles son los requisitos y la documentación exigida?
Para iniciar el trámite, el Banco Nación solicita:
- Constancia de inscripción al Monotributo
- Comprobantes de los últimos seis pagos del régimen
- Documentación personal del titular y, si corresponde, del cotitular o codeudores
El proceso está pensado para ser ágil y transparente, con validaciones digitales que reducen tiempos y evitan la necesidad de concurrir a una sucursal en la etapa inicial.
¿Qué monto financia el Banco Nación y en qué condiciones?
Los créditos están denominados en pesos ajustados por UVA, lo que permite una cuota inicial más baja. El banco financia hasta el 75% del valor de tasación de la vivienda única y de ocupación permanente, con un tope cercano a 260.000 UVAs.
El plazo máximo de devolución es de 30 años, uno de los más extensos del mercado actual, lo que facilita el acceso a cuotas más manejables en el tiempo.
¿Qué tasa de interés se aplica a estos préstamos?
La tasa varía según la relación del solicitante con la entidad:
- 6% TNA fija para quienes ya son clientes del Banco Nación o adhieren con paquete de servicios
- 12% TNA para no clientes
Esta diferencia busca incentivar la bancarización y premiar la vinculación con la entidad pública.
¿Cómo iniciar el trámite online paso a paso?
El proceso se gestiona de forma digital a través de la plataforma +Hogares con BNA. Los pasos son:
- Ingresar al sitio oficial del Banco Nación
- Simular la cuota según ingresos y monto deseado
- Completar el formulario de precalificación
- Cargar la documentación requerida
En un plazo estimado de 72 horas, el banco informa el resultado preliminar, permitiendo avanzar con la búsqueda de la vivienda con mayor previsibilidad financiera.