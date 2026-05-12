Los adultos mayores enfrentan diferentes barreras para obtener crédito en México, pues de acuerdo con datos del Inegi, apenas 38% de las personas de 65 años cuentan con un instrumento de crédito formal, como una tarjeta de crédito, o acceso a préstamos bancarios. Además, los adultos mayores enfrentan tasas de interés que son entre 5% y 15% más altas que la población más joven. Para combatir este escenario Banco Santander México otorgó un financiamiento social por MXN $250 millones a dmX, entidad enfocada en préstamos al consumo para personas físicas, en especial jubilados y pensionados. Esta operación es un parteaguas en la banca mexicana, pues se trata del primer crédito estructurado por la banca comercial bajo la “etiqueta plateada”, un esquema que integra criterios de sostenibilidad social para ampliar la inclusión financiera de los adultos mayores de bajos ingresos. En un comunicado, el banco precisó que los recursos permitirán fortalecer la cartera de dmX especializada en este segmento y ampliar la oferta de financiamiento responsable para jubilados y pensionados. La estructura se alínea con la Economía Plateada, concepto que reúne a las actividades económicas del sector de adultos mayores. La “Etiqueta Plateada” identifica operaciones financieras con un impacto social dirigido específicamente a este grupo. La población de adultos mayores está en crecimiento, debido a un menor crecimiento de la población joven y una mayor esperanza de vida. De acuerdo con estimaciones del Inegi, para 2030 habrá más adultos mayores de 60 años que niños menores de 14, lo que refleja el incremento de la “Economía Plateada” y su valor a futuro. Santander precisó que aunque en el mercado mexicano existen diversos productos de crédito para jubilados, no se había registrado una operación de banca comercial con un etiquetado sostenible enfocado exclusivamente en este sector, por lo que el financiamiento establece un referente tanto para el sistema bancario como para Santander. “Con este crédito con Etiqueta Plateada damos un paso decisivo para impulsar la inclusión financiera de los adultos mayores en México. No se trata únicamente de ofrecer financiamiento, sino de hacerlo bajo un enfoque responsable y sostenible que reconozca la importancia de la Economía Plateada y la necesidad de atender un segmento que históricamente ha enfrentado barreras de acceso al financiamiento”, dijo Javier Perochena, head de Financiamiento Sostenible de Santander México.