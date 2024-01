Créditos de $ 248.000 para empleadas domésticas: cómo obtenerlos y de cuánto son las cuotas

El Banco Provincia ofrece créditos para empleadas domésticas de hasta $ 248.000 con tasa financiada que se pueden pagar hasta en 3 años.



Las trabajadoras de casas particulares suelen tener dificultades para llegar a fin de mes, más aún con la elevada inflación y la devaluación que llevó a una suba de precios. Por eso, el Banco Provincia ofrece estos créditos con tasa financiada con un solo requisito.



Créditos de $ 248.000 para empleadas domésticas: cuáles son los requisitos

La principal condición para acceder al préstamo de $ 248.000 es ser trabajadora registrada. De esta forma, las únicas personas que pueden solicitar el beneficio son aquellas que estén inscriptas en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



El dinero se entrega en una cuenta del Banco Provincia con la firma del aplicante y se devuelve en un plazo de 3 años con una tasa exclusiva del 75% anual.

Banco Provincia otorga créditos de hasta $ 248.000 para empleadas domésticas a pagar en 3 años.

Es importante destacar que la cuota no puede superar el 30% de los ingresos de la empleada doméstica teniendo en cuenta el recibo que se encuentra en AFIP.

Créditos de $ 248.000 para empleadas domésticas: de cuánto son las cuotas

El monto máximo a solicitar es de $ 248.000 en total por trabajadora de casa particular. Sin embargo, el préstamo no se puede liquidar con otro plazo diferencial a los 36 meses.

La cuota mensual supera los $ 12.000 con una tasa de interés del 75% anual.

De esta forma, en caso de pedir el monto completo, la cuota mensual será de $ 12.055 en total. Las beneficiarias terminarán devolviendo un monto superior a los $ 400.000 al final. Sin embargo, la tasa de interés financiada es del 75% anual mientras que la inflación actual fue del 220% en 2023.

¿Cómo obtener el crédito de $ 248.000 para empleadas domésticas?

Banco Provincia exige que el trámite para aplicar a los préstamos se realice de forma presencial en cualquiera de sus sucursales. Las personas que ya tengan cuenta en el ente financiero bonaerense deben acercarse a la sede individual.

La única documentación que se solicita a la hora de solicitar el crédito de $ 248.000 es el Documento Nacional de Identidad. No obstante, también vale recordar que, en caso de no estar inscripta como trabajadora en AFIP, no se podrá obtener el dinero.