El subibaja de las importaciones amplió el déficit comercial con Brasil

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral entre Argentina y Brasil las operaciones totalizaron u$s 2145 millones en el noveno mes del año, lo que representó una caída de 19,5% en relación al mismo período de 2022 , cuando alcanzaron los u$s 2665 millones.

El informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) señaló también que el intercambio disminuyó 16,6% con respecto al mes anterior, a partir de una reducción en las importaciones de 19% y de las exportaciones de 13,6% .

En la comparación interanual, las ventas argentinas a Brasil cayeron por sexto mes consecutivo, y en septiembre sumaron tan sólo u$s 984 millones, 18,5% menos; en tanto que las importaciones desde este destino lo hicieron 20,3% (u$s 1160).

Con estos resultados, el saldo comercial arrojó un déficit de u$s 176 millones para la Argentina y se mostró en terreno negativo por noveno mes consecutivo.

Subibaja de las importaciones



Al analizar el resultado del período enero - septiembre, en clave errática, las importaciones desde Brasil muestran un aumento de 15,4% , cuando las exportaciones disminuyeron 6,7%, con respecto a los nueve primeros meses de 2022 lo que resultó en un saldo desfavorable de u$s 4650 millones para el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según la CAC, la caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en septiembre (18,5%) correspondió principalmente a la baja de vehículos automotores para el transporte de mercaderías, trigo y centeno no molidos y preparaciones y cereales, harinas o féculas de frutas o verduras.

Por su parte, la baja interanual de las importaciones argentinas (20,3%) se explicó principalmente por menos participación de vehículos automotores de pasajeros, energía eléctrica y motores de pistó n.

Argentina se posicionó en quinto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4826 millones) y Estados Unidos (u$s 2696 millones), Rusia (U$S 1023 millones) y Alemania (U$S 1017 millones).

A su vez, en el podio de los compradores de Brasil , Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9273 millones) y Estados Unidos (U$S 3006 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron 0,5% en septiembre de 2023 con respecto a igual mes de 2022, al pasar de u$s 28.587 millones a u$s 8.431 millones.

Asimismo, las importaciones totales cayeron 21,6% con respecto a las registradas hace un año (u$s 24.893 millones en 2022 vs. u$s 19.527 millones este año).

De este modo, Brasil alcanzó un superávit -por vigésimo mes consecutivo- de u$s 8904 millones.