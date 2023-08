Sube la tensión por el bono de $ 60.000 y empresarios piden dialogar con el Gobierno

Los empresarios ya dejaron en claro que la situación que se les presenta con la obligación del pago de un bono de $ 60.000 les resulta una complicación en medio de la situación actual, y esperan que desde el Gobierno baje alguna reglamentación oficial al respecto y piden más diálogo .

La industria reclama que, así como muchas provincias ya mostraron su independencia a la hora de decidir si se habilita o no el desembolso, lo mismo ocurra con ellas. "Nosotros ya dijimos en varias oportunidades que el ámbito para discutir estas cosas son las paritarias , pero lo que también nos molesta es que no hubo una consulta o comunicación previa al lanzamiento de la medida. Y ahora tenemos que pagar las consecuencias", sostuvieron ante El Cronista fuentes empresariales.

La expectativa de los empresarios es que de aquí a que se publique oficialmente la reglamentación del bono, se evalúen cambios a raíz de la cantidad de muestras de desaprobación del mundo industrial. Y mientras tanto, que se genere un diálogo con el Gobierno.

En este sentido, las exigencias corren por dos vías: la primera, que el pago de los $ 60.000 no sea obligatorio . Y la segunda que, en caso de que no se de lugar a ese punto, no se multe a las empresas que no hagan ese desembolso , ya que "algunas empresas, sobre todo aquellas más chicas, no están en condiciones de hacerlo".

Tras el anuncio del ministro Sergio Massa desde diferentes entidades empresarias salieron a mostrar su disconformidad con la imposición del pago de un bono. Y automáticamente se generó un fuerte cruce entre la industria y el Gobierno.

Una de las primeras en dar a conocer su punto de vista fue la UIA, que planteó -en sintonía con el resto- que las paritarias eran el espacio para discutir ingresos . Ayer, de hecho, en el evento Expo EFI 2023 CAME, la Cámara Argentina de Comercio, y la Socidad Rural, además de la UIA, apuntaron en ese sentido.a

Alfredo González, titular de CAME, sostuvo que "la paritaria es la herramienta que tenemos los privados para tratar de hacer frente a la inflación", y dijo que las pymes no están en condiciones de pagar el bono por la crisis del sector. " Las ventas minoristas vienen bajando desde hace un año . Esto afecta a las empresas pymes porque más del 75% de lo que se produce es para el consumo interno", dijo.

Mario Grinman, al frente de la CAC, resaltó que "el Gobierno no debe inmiscuirse en las relaciones entre privados porque genera distorsiones. No es lo mismo un comerciante en Santa Fe y Callao, donde circulan personas cada minuto, que uno de La Quiaca".

Desde el Gobierno, en tanto, se volvió a apuntar contra los empresarios que no acompañan la medida oficial. El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó que las empresas "están en condiciones" de pagar el bono , y recomendó a los empresarios que "no se quejen".

" Las empresas están en condiciones de pagar la suma fija . Hay una parte a la que subsidiamos el 100% o el 50%. El resto, son las grandes empresas, en las cuales encontramos evasión y elusión constantemente. La tienen para pagar, no se quejen", sostuvo el funcionario.

"Sabemos que esto no alcanza, pero los sectores más fuertes no quieren pagarlo. Quieren ganar cada vez más y distribuir menos", sostuvo.