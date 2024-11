Presupuesto, PASO y tensiones: los gobernadores exigen definiciones a Milei

En una última semana de sesiones ordinarias en el Congreso, la disputa entre los gobernadores y Javier Milei no cesa. Los mandatarios provinciales continúan el reclamo por el Presupuesto 2025 y se demostraron abiertos a debatir la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, calificó de "error" la determinación del gobierno de prorrogar la previsión del 2023 y aseguró que es necesario tener previsibilidad.

"No tener presupuesto es no tener previsibilidad", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia en un contexto donde solo falta una semana para el fin de las sesiones ordinarias y sin confirmación de que vaya a haber extraordinarias.

En este sentido, para el mandatario que encabeza la alianza de gobernadores del JxC en el Congreso, "hay volumen de generar los consensos parlamentarios necesarios" que permitan aprobar la estimación de cálculo para el año entrante.

Para Torres, es una falacia decir que no hubo acompañamiento de otros espacios: "Lo que uno no puede es hacer siempre lo que uno quiere y a veces hay que hacer lo que corresponde que es contemplar las obligaciones que tenes por ley."

Es sabido que tanto los gobernadores como algunos legisladores prefieren un Presupuesto deficiente a que Javier Milei elija no llamar a extraordinarias y dilatar el Presupuesto 2025 hasta marzo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada postergan la respuesta al pedido que hicieron la liga de JxC para reiniciar las conversaciones el lunes. El oficialismo apunta a discutir las cuentas finas, pero negocian con proyectos de los dialoguistas, como Ficha Limpia y Democracia Sindical. Insistirán con sostener a toda costa el equilibrio fiscal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había avisado que no iba a haber ley de Presupuesto antes de fin de año y que volverían a utilizar el vigente por segunda vez consecutiva. Esta sería una opción peor para los gobernadores sería que el presidente elija prorrogar el Presupuesto 2023 nuevamente y pueda manejar a discrecionalidad los gastos del Estado y sus transferencias a provincias.





Qué le reclaman los gobernadores a Milei

Según trascendió, los gobernadores de JxC reclaman cinco puntos. Estos son: las deudas por las cajas previsionales no transferidas; devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la ahora disuelta AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa; el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

Esto puede ser difícil ya que el Gobierno nacional sigue aplicando una política de intransigencia que genera un fuerte malestar entre los gobernadores radicales y del PRO y dentro de sus respectivos bloques.

"(Sobre las cajas previsionales) Hay que cumplirlas como se está cumpliendo en fallo de la Corte para Capital Federal. Es un error porque hace a la calidad institucional", afirmó Torres.

En cuanto a la ficha limpia, Torres indicó que "¿quién puede estar en contra de depurar a la política de los corruptos? Está más allá de los logros macroeconómicos que se puedan tener y que celebramos todos".

Por lo tanto, Torres pidió dar "salto de calidad institucional" en el Congreso y que se necesita "tener voluntad para avanzar en esos temas".

"Lo que hay es una decisión de ganar tiempo, no sé bien por qué, pero si tenés un presupuesto que te garantiza el equilibrio fiscal, y que no hay ninguna cuestión extraordinaria que afecte las arcas nacionales debería salir", se preguntó el mandatario.

Y finalmente, Torres sostuvo que "llama la atención" que se haya pateado la discusión en el Congreso porque "no sería consecuente con lo que se viene hablando y en lo que venimos trabajando todos los gobernadores".





El futuro de las PASO: ¿carta de negociación de LLA?

Tras el envío del proyecto para avanzar en la eliminación de las PASO por parte del Poder Ejecutivo, Torres aseguró que se trata de un debate a dar. "No creo que sea malo que se discuta la eliminación de las PASO. Que se debata a fondo", pidió.

"No hay una mirada común. No me parece un debate que les convenga a uno u a otro. Si lo plantean desde el punto de vista de reasignar partidas, un funcionario hablaba de utilizar esa partida para recomposición salarial para los docentes universitarios, me parece perfecto", destacó.

Asimismo, el mandatario provincial pidió que el gobierno de Javier Milei convoque a todos los espacios partidarios para nutrir el intercambio, aunque se mostró en contra de la eliminación de accesos a espacios televisivos, radiofónicos y gráficos contemplados en la reforma electoral del Ejecutivo.

"En eso no estoy de acuerdo, fue una de las posibilidades que más visibilidad le dio a La Libertad Avanza y quitarle eso a otros espacios pequeños es más contradictorio", planteó.

Por último, afirmó que siente que el Gobierno atiende sus reclamos, y anticipó que de cara a las elecciones legislativas de 2025 habrá debates por distritos para sellar acuerdos electorales. "Imagino que no va a ser una discusión de una mesa chica partidaria. Es al revés, cada distrito va a tener su propia discusión", postuló.

"Tuve discusiones con mucha vehemencia, pero la relación en nuestro caso es coherente. Cuando hay una política que beneficia, acompañamos, y si es mala no acompañamos", afirmó, y concluyó: "Hubo una curva de aprendizaje, hay discusiones vinculantes entre quienes podemos ser los mejores aliados del gobierno que somos los gobernadores porque somos los que atajamos muchos penales del temas y funciones que el Estado Nacional no está ejecutando".