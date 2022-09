Con un documento, el Gobierno cargó contra la oposición y los medios por su "discurso de odio"

En el marco de la movilización en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, representantes de sectores sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos asistieron esta tarde a la lectura de un documento en la Plaza de Mayo en el que bregó por contextualizar el intento de magnicidio y pidió "unidad nacional pero no a cualquier precio".

El documento fue leído por la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, desde un escenario montado en la Plaza, y marcó que "nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara".



Atentado a Cristina Kirchner: la CGT se declaró en "estado de alerta permanente", ¿habrá paro el lunes?



Atentado a Cristina Kirchner: qué espera Javier Milei para hablar sobre el ataque



"El límite del que hemos oído hablar en las últimas horas no se cruzó ayer. Si no queremos que la intolerancia y la violencia política arrasen con el consenso democrático que hemos construido todos desde 1983 hasta la fecha, debemos contextualizar lo ocurrido anoche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ", marcó Darín, quien fue convocada al estrado para que el documento no sea leído por un funcionario o dirigente del Frente de Todos.



LAS CRÍTICAS DEL DOCUMENTO

El texto vinculó el hecho de ayer con el accionar de "un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios que viene repitiendo un discurso de odio y de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo".

Asimismo, aludió a la presencia de bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas en movilizaciones opositoras como formas legitimadoras de discursos de odio.

La Plaza de Mayo colmada al momento de la lectura del documento.

"No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político. Nadie es individualmente responsable por las acciones de otros, pero quienes cedieron minutos de aire a los discursos de odio deberán reflexionar sobre cómo han colaborado para que lleguemos hasta esta situación", marcaron.

Una de las asociaciones que habían sido convocadas a participar fue la DAIA, que tras finalizar el acto de lectura del documento, decidió comunicar el rechazo al contenido del texto.

Comunicado de la DAIA tras el acto convocado por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/sZjiEunEPy — DAIA (@DAIAArgentina) September 2, 2022

"Se deben eliminar los discursos y las acciones violentas desde todos los sectores de nuestra sociedad para garantizar el bienestar de la república y la democracia", concluyeron.

EL PEDIDO POR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Darín, quien contó con la presencia de referentes del Frente de Todos a su espalda, leyó que "la vida democrática es incompatible con el accionar de minorías violentas que pretenden llevar de las narices al resto de la sociedad, u obligar a determinada dirigencia a tomar posiciones cada vez más sectarias con tal de contentar a esa supuesta clientela electoral".

"La convivencia en el marco de un orden democrático también es el umbral de las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas", puntualizó, y "el daño que producen las acciones y las palabras violentas en las mentes de niños y niñas es una condena para el futuro de la Argentina", añadió.

El momento de la lectura del documento en un escenario improvisado en Plaza de Mayo.

Y subrayó que "el pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo". "En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera", concluyó.