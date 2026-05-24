Menem empoderado, al ritmo de La Chaya

La virulenta guerra libertaria está dejando heridos por doquier. Desde influencers inactivos o desmotivados, pasando por empleados echados por la interna y funcionarios de renombre que perdieron consideración.

La polémica en torno a quién administraba la cuenta de X “Rufus Periodista” derivó en claros ganadores y perdedores. A pesar de las acusaciones del sector del asesor Santiago Caputo, Martín Menem fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei, en lo que significó un triunfo del karinismo en la irrespirable pulseada violeta.

Mientras en el Salón Martín Fierro predominaba el desasosiego tras la decisión del “León”, el presidente de la Cámara de Diputados celebraba a lo grande. Encabezó “El Día de La Rioja” en el Salón de Pasos Perdidos en la Cámara Baja al ritmo de “Los Legales”, banda autóctona de la provincia.

Las canciones chayeras y de zamba protagonizaron una tarde noche de festejos para la mano derecha de “El Jefe”, el único no ministro que tomará chocolate caliente en la previa del Tedeum.

Adorni celebró a Rufus y herejes en Casa Rosada

Si hubo un objetivo beneficiario de la feroz gresca entre las dos bandas oficialistas fue el jefe de gabinete. El exvocero, de espectral impronta en las últimas semanas en Balcarce 50, fue marginado de las principales tapas de los diarios por las revelaciones judiciales y así lo resaltó su entorno en los pasillos.

“Qué grande Rufus, hubiera seguido tuiteando”, manifestaba entre sonrisas uno de sus colaboradores. El funcionario, quien se ausentó del último discurso de Milei, sigue puliendo su declaración jurada. Arropado por su familia , el expanelista repite que presentará su documentación “en los próximos días”.

Algunos de sus asesores enfatizan que, pese a estar casado, no habrá muchos bienes gananciales. Deslizan que se hará hincapié en el éxito profesional de su esposa como coach ontológica en los últimos dos años, cuando dejó de formar parte de la categoría más baja del monotributo. Y habría aparecido “más herencia” de sus abuelos. Algunos miembros del Gabinete ya siguieron los pasos de Bullrich y armaron su DDJJ. Lo esperan unos días más a Manuel.

En paralelo, hay furor en el Gobierno por la posible llegada de León XIV a Argentina en noviembre. Dejaron atrás su fervor por los pastores evangélicos que visitan con naturalidad la Casa de Gobierno y se renovó la fe católica.

“Es un hecho, será una fecha histórica para el país” , aseveraron miembros del Gabinete, quienes lanzaron improperios contra el Papa Francisco, recientemente revalorizado por Milei, tras su “error” por llamarlo “el maligno en la Tierra”. “Bergoglio le dio la espalda a los argentinos”, aseguró esa fuente, que enumeró blasfemias.

Bronca con Patricia e inquietud por Milei

La relación entre Bullrich y los Milei está en su peor momento desde que se estableció su alianza. Los dos ultimátum a Adorni para que presente su declaración jurada y su permanente autonomía irritan a la hermana del presidente, que la quiere afuera de las reuniones de gabinete.

La senadora protagonizó un particular momento el jueves en la exposición del jefe de Estado en la Bolsa de Cereales. Asistió 15 minutos y se retiró antes que exponga. Aludió problemas personales, aunque algunos secretarios de Milei no le creyeron. Ocurrió a la misma hora de la salida de su exmano derecha en Seguridad, Federico Angelini, degradado por su sucesora, Alejandra Monteoliva, hoy referenciada con Karina.

En los escasos pasillos habilitados para la prensa en Rosada, se refirieron a la reciente desmentida de Bullrich a su hipotética candidatura presidencial en 2027. “Bien que salió a desmentirlo. Hizo bien en no animarse, no tiene sentido. Es la misma que no llegó al balotaje en 2023 ”, lanzó en el primer piso uno de los alfiles más conocidos del líder libertario. La exministra niega públicamente su desaire con Milei, aunque ella espera a fin de año, con las encuestas en la mano. “ Imposible que una candidata a presidenta no piense en volver a presentarse” , dicen en su circulo íntimo y se lo reproducen a los empresarios.

Mientras tanto, prevalece la incertidumbre para muchos subalternos del presidente por la reciente filtración de audios de carácter privado de Milei. Sostienen que el mandatario “no piensa denunciar a nadie” ni cree que esto forme parte de un espionaje ilegal, a pesar de sus constantes demandas a periodistas y elucubraciones al respecto. No obstante, algunos libertarios de su confianza temen que estén comprometidas otras conversaciones.