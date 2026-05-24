Con Menem empoderado, la Rosada ya habla de una “fecha histórica”
La feroz interna libertaria dejó heridos, reposicionó a Martín Menem tras el escándalo por Rufus y volvió a exponer tensiones con Bullrich y Adorni, mientras en la Rosada crece la expectativa por la posible visita de León XIV.
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.