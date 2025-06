Importaciones: cuánto crecieron en la era Milei y en qué sectores pegan más fuerte

Mientras el Gobierno busca incrementar las reservas por la vía financiera, la apertura de la economía incrementa la demanda de divisas del sector importador que creció 100% entre 2023 y lo que va de 2025, impulsado por una diversidad de sectores.

Sobre un total de 38.400 empresas registradas como importadoras, en 2023, 11.124 realizaron operaciones mientras que en 2024 se agregaron 7522 y en lo que va de 2025 otras 3568 se mostraron activas en la importación, según los datos que analiza IntegraComex con información oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En total, quienes se incorporaron al ecosistema importador en 2024 demandaron u$s 3845 millones mientras que en los primeros 5 meses del año, la cifra asciende a u$s 2300 millones.

"La facilitación al comercio exterior con el levantamiento de SEDI, CEF, reglamentos técnicos, estampillas para textil y calzado hizo que explote el comercio exterior", destacó Eduardo Rotbard, titular de IntegraComex y agregó que "se ve con claridad que hay más participantes en juego".

La información analizada se enfoca en las operaciones destinadas a consumo, sin embargo, como no incluye las "suspensivas" - aquellas vinculadas a un proceso posterior de exportación- el número final de importaciones es más amplio en muchos casos y sectores.

Consumo e insumos

Descartando una firma energética que comenzó a importar en 2024 por un monto superior a los u$s 2000 millones, luego, se destacan valores que no alcanzan los u$s 100 millones en todo el año y sólo 3 firmas superaron los u$s 50 millones.

Se trata de una multinacional que comercializa envases (u$s 70 millones); una firma local vinculada a proyectos de generación eólica (u$s 60 millones) y otra de alcance global que ofrece internet de alta velocidad (u$s 50 millones).

La diversidad continúa mandando entre quienes a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas y la flexibilización del comercio se lanzaron a importar. Sin embargo, se destacan las compra de una empresa enfocada en diálisis por u$s 31 millones; una cadena argentina de locales de venta de electrodomésticos por u$s 16 millones y una especializada en piedras y revestimientos por u$s 9 millones.

Luego, 190 compañías hicieron operaciones por menos de u$s 10 millones; mientras que 1209 firmas gastaron hasta u$s 100.000 y el resto -más de 6000 cuit- importaron al menos una vez con saldos inferiores.

Si bien la cantidad de importadores se engrosó en el primer año de liberación de normativas, sólo el 3% de las marcas concentraron el mayor volumen representando u$s 1200 millones del total; mientras que el resto sólo demandó al Banco Central u$s 450 millones.

Tendencia en alza

En los primeros 5 meses del año, con mayor facilitación del comercio y flexibilidad para hacer giros al exterior, las importaciones mostraron un alza general y, si bien están poniendo en tensión sectores productivos destinados al consumo masivo, también abren puertas en áreas estratégicas como el agro, la energía y minería que demandan bienes de capital del exterior.

En ese sentido, así como el comercio de particulares de tecnología, indumentaria y distintos tipos de accesorios vía courier dio un salto de 700% en el último mes, según fuentes del sector privado, la tendencia también es creciente en el rubro bienes de capital que creció 62,2%, en mayo, según el Indec.

Los valores importados totalizaron u$s 6488 millones y crecieron un 29,4% interanual en el quinto mes del año, en línea con el primer cuatrimestre del año que acumuló un alza de 35,7% interanual.

"Ya saliendo del piso de la recesión 2024, y del pico de competitividad del peso, lo cierto es que las compras externas muestran una tasa elevada de crecimiento genuino en un contexto de apreciación cambiaria, apertura económica y baja de aranceles en varios rubros", destacó Abeceb.

En detalle, las importaciones se expandieron fuertemente debido al significativo incremento de las cantidades importadas (39,4% anual), con una baja en los precios de 7%. Casi todos los rubros de importación mostraron fuertes aumentos en cantidades, con la única baja en Combustibles y Lubricantes (9,4% anual).

Por el contrario, junto a bienes de capital, todos los demás rubros mostraron incrementos en los volúmenes, liderado por Vehículos Automotores de Pasajeros (156,0% anual), así como Bienes de Consumo (67,5%), Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (40,8%), y Bienes Intermedios (7,9%).