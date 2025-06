Boom de compras al exterior: se eliminó una traba clave y las importaciones volaron

El salto de 200% que mostró el arribo de paquetes desde el exterior en el primer cuatrimestre del año, quedó opacado por el nuevo boom que está sacudiendo las estanterías en la terminal de cargas de Ezeiza y que se expresó en mayo, con más de 360 mil envíos que llegaron por correo.

En mayo de 2025, la Argentina mostró un superávit comercial de apenas u$s 608 millones, un resultado muy magro comparado con los u$s 2654 millones que se acumularon el mismo mes del año pasado . "El saldo comercial muy reducido tuvo dos explicaciones: primero, una caída de 7,4% anual en las exportaciones, así como una suba del 29,4% interanual en las importaciones", destacó Abeceb.

Respecto al resultado, la consultora de Dante Sica explicó que de no haber caído los precios de las importaciones (7%) más que los de las exportaciones (1,5%), el superávit comercial hubiera sido aún más bajo en torno a los u$s 227 millones.

A este panorama ajustdo por el lado del equilibrio comercial, desde Qualy, agregan que u$s 345 millones del saldo positivo fueron por parte del superávit energético mientras que e l resto de los sectores aportaron en conjunto tan sólo u$s 262 millones.

Si bien el superávit de balanza de bienes se amplió con respecto al resultado de abril (u$s 214 millones), quedó muy por debajo del esperado por el REM para mayo que superaba los u$s 1000 millones.

Y, aunque las compras al exterior crecen de forma sostenida en los últimos 6 meses del año, y en todos los "usos económicos", en mayo, se destacó el boom de compras vía courier que representan el 75% del rubro "Resto" y experimentó un alza interanual de 195% .

De acuerdo a fuentes privadas se registraron más de 360 mil envíos por correo, durante mayo, lo que supone un aumento de 700% al contrastar con el mismo mes de 2024, señaló Qualy.

Según los últimos datos de Aeropuertos Argentina Cargas a los que accedió El Cronista, hasta abril, la cantidad de bultos había crecido 171% de forma interanual, al pasar de 55 mil promedio mensual en el 2024 a un promedio mensual de 150.000 en los mismos meses del 2025.

Tendencia en alza

En este sentido, el informe privado, apuntó a la última medida de agilización que dispuso el gobierno nacional. Desde mayo, no se requiere clasificar las importaciones por posición arancelaria en los envíos particulares de hasta 400 dólares, lo que evita la intervención de la Aduana, simplifica en 21% de IVA la carga impositiva y permite que los paquetes lleguen directo al domicilio.

Los productos que más se demandaron son maquinaria de uso general, destacó el reporte y explicó que "si bien el impacto en valores absolutos es bajo, la variación refleja una tendencia que, de consolidarse, puede afectar de manera relevante a algunos sectores vinculados al consumo".

"Los datos muestran que las importaciones se están orientando de manera creciente a bienes de consumo final, en detrimento de la importación de bienes intermedios, esto es, los dirigidos a la exportación", analizó Qualy y advirtió que "la combinación de exportaciones que crecen más por precio que por cantidad, y de crecientes importaciones de bienes de consumo indica potenciales tensiones en la demanda de dólares y en la producción nacional de los bienes terminados".

El incremento se sostienen desde enero, ratificó Gabriel Salomón, director Comercial de Jidoka y apuntó al resultado de la liberación de intervenciones para los envíos por courier. Además del alza en el tope de u$s 1000 a u$s 3000 por envío, Salomón aseguró que "el último escollo" que se eliminó fue la clasificación arancelaria en operaciones de hasta u$s 400.

Si bien no era un impedimento, tener ahora un código aduanero único "simplificó un montón", dijo y aclaró que "sino, con el volumen de operaciones actual cada courier debería contar con unas 30 personas clasificando al momento del arribo de la carga".

El "click" importador

Asimismo, destacó también la ampliación en el courier comercial que hoy es "ilimitado"; sin embargo, aclaró que esta modalidad creció en menor medida. Para dimensionar, según los volúmenes que procesa Jidoka, el crecimiento responde en un 80% a los pedidos de particulares contra un 20 con fines comerciales.

Esta facilitación está generando que "muchos importadores migren de la carga aérea al courier", señaló y aseguró que los agentes que no haga el "click" y se adapten a las nuevas modalidades en el comercio "van a perder trabajo".

En el mismo sentido y frente a la facilitación Lucas Bianchi, director de Interborders explicó que "este fenómeno ha llevado a una reconfiguración del panorama logístico en el país".



"Las empresas de courier -agregó- han experimentado un aumento significativo en la demanda de sus servicios, y compañías locales han ampliado sus operaciones en este segmento".

Ante este escenario, según Bianchi, la flexibilización del régimen puerta a puerta ha cambiado el panorama logístico en Argentina, pero "no ha eliminado la relevancia de los freight forwarders" que actúan como intermediarios.

"Por el contrario, ha resaltado la necesidad de adaptación y especialización en un mercado cada vez más dinámico y exigente", dijo y recomendó identificar las áreas donde se puede ofrecer un valor agregado único y en desarrollar servicios que respondan a las nuevas demandas del comercio internacional.