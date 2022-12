Cómo quedó el equipo de campaña de Patricia Bullrich, tras el corrimiento de su mano derecha

"Soy cien por ciento bullrichista, no vengo de ningún otro lugar", suele decir Juan Pablo Arenaza para definir su historia política. Es que desde que empezó a militar en política, a los 24 años, está con Patricia Bullrich.

La vida política del legislador porteño adquiere particular interés en estos tiempos, cuando la presidenta del PRO lidera algunas las encuestas, y su candidatura presidencial se va consolidando al ritmo de la crisis de la dirigencia política en general. Una tendencia hacia el escepticismo social que Bullrich, por ahora, logra sortear con su particular posicionamiento, teniendo un pie dentro del sistema y otro bien afuera, incluso criticándolo.

Además, en medio de su ascenso, Bullrich tuvo que resignar a quien era su jefe de campaña. Se trata de Gerardo Milman, quien quedó envuelto en una polémica con el Frente de Todos, por una supuesta participación en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

En rigor, según supo El cronista, los problemas con quien fue su mano derecha en el Ministerio de Seguridad venían desde hace bastante tiempo. Y la candidata aprovechó la ocasión para que diera un paso al costado, hasta que se recupere de una fuerte depresión, que lo tiene bajo tratamiento en su casa.

Arenaza no lo está reemplazando del todo. Sigue en sus tareas de coordinación territorial y estratégica. Sobre el armado de la política -que era responsabilidad de Milman- no hay nadie que se ocupe. Con una excepción: la de la misma Bullrich que, según se especula, pretende sumar a partir de febrero o marzo a un dirigente de peso para potenciar la construcción de sus ambiciones presidenciales. Se trata de un rol que hoy no tiene.

Mientras tanto, en primera fila aparece Arenaza, un licenciado en ciencias políticas que trabajó en el mundo bancario y, recién en el 2007, tuvo su primer cargo público como jefe de despacho de Bullrich. En el 2009 ambos hicieron una alianza con Lilita Carrió que le permitió ingresar como legislador. Hasta que en el 2013 el acuerdo con Mauricio Macri lo catapultó al puesto de segundo candidato a legislador, detrás de Iván Petrella.

Cuando Bullrich accedió al Ministerio de Seguridad de la Nación, en el 2015, se quedó en la Legislatura por pedido de ella, que "nunca quiere poner todos los huevos en la misma canasta". En el 2017 fue subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad porteño, donde pudo tejer una buena relación con Horacio Rodríguez Larreta. Un vínculo estrecho que mantiene hasta hoy, a pesar de la dura competencia entre Bullrich y el alcalde porteño por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

Hoy Arenaza cuenta que en el 2021, cuando la mayoría del equipo de la presidenta del PRO decía que Bullrich tenía que ser candidata a diputada nacional por la Ciudad, él decía lo contrario: "fue así que salimos de campaña por todo el país con un discurso nacional con un objetivo puntual, lograr cinco senadores más, para evitar que el Frente de Todos tenga dos tercios en la Cámara". "Eso se logró y fue una plataforma de lanzamiento para la candidatura de Patricia, que así quedó con un posicionamiento nacional y no solo porteño", agrega.

EL EQUIPO DE PATRICIA BULLRICH

Cómo seguirá la presidenta del PRO la campaña es difícil saberlo. Su equipo carga con las exigencias de una candidatura presidencial, y no es fácil organizarse. Ella, además, concentra todas las decisiones, como es su costumbre.

Igual, tiene su virtual canciller, Federico Pinedo; su ministro de Economía, Luciano Laspina; su ministro de Desarrollo Social, Eduardo Amadeo; su secretaria general Silvana Giúdice; y fuerza territorial enfocada en la provincia de Buenos Aires que está bajo los influjos de Néstor Grindetti (intendente de Lanús), Joaquín de la Torre (senador provincial y ex intendente de Bella Vista) y Marcelo D'aletto, junto al diputado Sebastián García de Luca y al actual consultor y ex jefe del bloque del PRO Nicolás Massot, provenientes del equipo de Emilio Monzó.

Frente a la aceitada organización y capacidad de recursos con los que cuenta la campaña de Rodríguez Larreta, ¿le alcanzará a Bullrich para llegar a la instancia final y desbancar al alcalde? Ella, con la ayuda de Arenaza, está convencida de que así será.