Claudio Lozano, polémico: "Estoy en contra del acuerdo con el FMI porque es un default diferido"

El anuncio del acuerdo con el FMI que hizo el Gobierno generó opiniones divididas dentro del Frente de Todos. Uno de los más críticos fue el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación y dirigente de "Unidad Popular", quien consideró que "garantiza la impunidad" del expresidente Mauricio Macri y "no es más que un default diferido".

Tras una durísima carta publicada en sus redes sociales, Lozano dijo en diálogo con Clarín que no recibió llamados de Casa Rosada y que no renunciará al Banco Nación . A su vez, indicó aunque fomentará un debate interno para intentar cambiar el rumbo de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI para llegar a un acuerdo distinto.

Para Claudio Loser, "el acuerdo con el FMI se podría haber firmado hace un año"



Acuerdo con el FMI: ¿se puede cumplir? Los puntos fuertes y riesgos según economistas



" Pensaría en renunciar al Nación si estuviera en desacuerdo con la política que esa institución está llevando adelante y la verdad es que estoy muy conforme con la tarea que venimos desplegando en estos últimos dos años bajo la presidencia de Eduardo Heker. Más allá de esto, fijar una posición diferente en el marco de una coalición o un Frente que está integrado por distintos Partidos es una cuestión elemental de democracia interna", señaló el economista.



En esta línea añadió: "Estoy dando un debate adentro de la única coalición que se ha conformado y que tiene por objeto ponerle un Nunca más al retorno neoliberal. Soy parte de ella como presidente de una fuerza política y con relación también con importantes sectores políticos que dentro del FDT no comulgan con estas definiciones. En ese marco está la discusión y las renuncias u otras decisiones no son individuales sino colectivas".

La dura carta que publicó Lozano

"Lamentablemente, la decisión tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica LEGITIMAR el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado", dice la carta publicada en sus redes sociales, titulada "Un acuerdo que garantiza impunidad".

Acuerdo Argentina-FMI: cinco claves de una jugada riesgosa

FMI: Cristina Kirchner todavía no habló y en la Casa Rosada minimizan ese gesto



"A la vez el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional", agrega el texto.

Lozano señala que el resultado del nuevo arreglo no es más que un "default diferido y no una solución al endeudamiento" ya que "en pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda".

El funcionario, miembro del directorio del Banco Nación, afirma que "jamás produce buenos resultados validar la IMPUNIDAD". "Mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede claro desde cuando se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by", señala.

FMI: cautela en Juntos por el Cambio para confirmar el apoyo

Para el economista esto "define si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en el 2026 o en el 2028". "Decimos que no es menor porque una u otra opción LIMITAN las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo. En realidad lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un DEFAULT DIFERIDO y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento", enfatiza el funcionario.