Cinco definiciones fuertes de Javier Milei: armas, drogas, homosexualidad, aborto y el Estado como enemigo

" Los tres derechos básicos son la vida, la libertad y la propiedad ", definió el economista y precandidato a diputado nacional Javier Milei en una entrevista radial que concedió esta lunes, en la que, además, calificó al Estado como un "enemigo". Durante el extenso reportaje, dio definiciones sobre el aborto, la homosexualidad, el consumo de drogas, la portación de armas y el Estado.

" Yo considero al Estado como un enemigo; los impuestos son una rémora de la esclavitud . El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas; en este caso sería del Estado". Esa fue una de las primeras definiciones que dio el economista en ña extensa entrevista que concedió en el programa Y ahora quién podrá ayudarnos, a dos días de celebrar su acto de lanzamiento como precandidato a diputado por la CABA.

"Estoy en contra del aborto, porque creo en el proyecto de vida del prójimo" , respondió en Radio con vos al ser consultado sobre su postura ante una variada serie de temas, entre ellos, la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "La mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo", opinó y afirmó que el aborto "violenta el principio de no agresión".

Sobre el matrimonio igualitario, afirmó que no tiene problema con que las personas se vinculen con quieran. "Para mí, el matrimonio es un contrato", dijo y añadió: "Estoy en contra del matrimonio como institución".

"No estoy para nada de acuerdo con que la homosexualidad es una enfermedad", respondió a una pregunta del conductor, sino que la definió como una "elección de cada uno".

Además, afirmó que está de acuerdo en que las personas tengan armas. "¿Cuál sería el problema si pudiera usar un arma?" , dijo al ser consultado sobre el asunto, aunque aseguró que él no es portador de armas.



Asimismo, argumentó que la tenencia de armas "le quita poder relativo al Estado, que es el que tiene el monopolio de la violencia". "No tendría por qué estar regulado por el Estado", planteó y se preguntó: "¿Por qué no le darías las armas a los individuos?".

También se mostró a favor de legalizar el consumo de drogas dentro de una "sociedad libre". "Si vos te querés suicidar, yo no tengo ningún problema", opinó, para luego advertir: "Drogarte es suicidarte en cuotas".

Al ser consultado sobre si él alguna vez se drogó, contó que "solamente una vez" fumó marihuana, y añadió: "Recuerdo que me reía mucho".

Más allá de que se mostró a favor de la legalización del consumo de drogas, el economista hizo el siguiente planteo: "Si vos te querés drogar, hacé todo lo que quieras, pero no me pidas que yo pague la cuenta". Y remató: "Porque si no te vas a hacer cargo de tus decisiones... bueno, eso me parece injusto".

Referentes políticos

Durante la extensa entrevista, Milei también se refirió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich , con quien dijo que "charla". Y deslizó provocativamente que está "dispuesto a trabajar con el ala dura de Juntos por el Cambio, llámese los ‘halcones'".

Otra de las cuestiones de las que habló fue con qué dirigente del mundo occidental se identificaba. "El que iba por buen camino era (Donald) Trump" . Y al ser consultado sobre el presidente de Brasil, respondió: "Sería impropio que dé una opinión sobre (Jair) Bolsonaro porque trabajé de manera directa sobre la implementación de su programa". De todos modos, acotó que "eligió economistas de los buenos, que son parte de la solución, no del problema".

Gobierno genocida

La entrevista al economista liberal se produjo a dos días después de su acto de lanzamiento como precandidato, que celebró en el barrio porteño de Palermo, en el que llamó a "derrumbar el modelo defendido la casta política" y en el que afirmó que "comienza la reconstrucción de la Argentina".

"Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países mas pobres del mundo", instó el economista.

A su vez, recordó: "El año pasado festejaba acá mi cumpleaños, y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo".

Milei apuntó contra la izquierda al insistir en que "en donde se aplico su modelo fue un desastre en lo económico, en lo social y en lo cultural".

Y aseguró: "Nosotros, quienes queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la vida, en la propiedad y la libertad. Los otros, decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron".

"Yo no vine acá a guiar corderos, yo vine acá a despertar leones", dijo durante su acto de lanzamiento.

En tanto, criticó al Gobierno por su manejo de la pandemia, al calificarlo de "genocida". E insistió: "El oficialismo nos dijo el año pasado que iba a cuidar la salud sin importarles la economía. Y realmente no les importó, caímos el triple que el resto del mundo. Este gobierno genocida, por no haber comprado las vacunas correctamente, terminó matando a más de 100.000 personas".



En cuanto a los integrantes del oficialismo, juzgó que "si con el vacunatorio vip ya se habían graduado de inmorales, terminaron doctorándose con las 'partusas' que se armaban en Olivos mientras nos mantenían encerrados a todos" .