Después de dieciocho meses, en enero China desplazó a Brasil como el principal socio comercial de Argentina

El saldo de la balanza comercial en enero pasado arrojó un superávit de u$s 296 millones, al contabilizar exportaciones por u$s 5547 millones e importaciones por u$s 5251 millones.

Así lo reveló esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señalando además que el intercambio comercial, esto es la suma de exportaciones e importaciones creció el 23,3% interanual.

Nueva Ruta de la Seda: 5 claves del megaproyecto de China para expandirse en el mundo



Pero la nota saliente es que después de dieciocho meses, en enero China desplazó a Brasil como el principal socio comercial del país , básicamente por la explosión de las importaciones desde ese destino asiático, que crecieron nada menos que 73,1% frente al mismo mes de 2021.

La última vez que China había llegado a ese puesto fue en julio de 2020 , en pleno impacto mundial por las restricciones iniciales en el marco de la pandemia de Covid-19.

Por qué China es hoy el principal socio comercial

La razón principal de aquel "enroque" en 2020, entre la potencia asiática y la locomotora del Mercosur, fue que aun en un escenario de fuerte caída, tanto de exportaciones como de importaciones a esos países, la profundidad de la baja en el caso brasileño fue mayor.

En contraste, el mes pasado las exportaciones argentinas al gigante chino país cayeron 32,5% en relación a julio de 2020 , mientras que desde ese momento hasta hoy las importaciones se duplicaron, pasando de u$s 751 millones hace un año y medio a u$s 1508 millones en enero 2022.

Esta situación determina una balanza comercial claramente deficitaria con la República Popular China, de u$s 1135 millones , que casi cuadruplica el déficit que hay con Brasil (u$s 308 millones) y es casi diez veces más que el que se registra con Alemania (u$s 127 millones), Tailandia (u$s 125 millones) o Estados Unidos (u$s 104 millones).

"En enero, el comercio con China implicó 6,7% de las exportaciones totales y 28,7 % de las importaciones totales", señaló el Indec

China es uno de los países -junto con Rusia- con los que Argentina busca instalar una relación estratégica y privilegiada , como lo demostró la reciente visita del presidente Alberto Fernández a Beijing a principios de mes.



La aclaración de Alberto Fernández: "No pretendo instalar un régimen maoísta en nuestro país"

Cuál es hoy la foto del comercio con China

Desde el Indec señalan que "en enero, el comercio con China implicó 6,7% de las exportaciones totales y 28,7 % de las importaciones totales", lo que da una pauta del perfil de intercambio comercial que el país tiene con el gigante asiático.

Los datos duros indican que mientras las exportaciones argentinas a ese destino tuvieron un incremento de 30,4% (apenas u$s 87 millones) en relación a igual mes del año anterior, las importaciones crecieron 73,1% interanual (u$s 637 millones).

El Gobierno negocia el swap con China: cuál será el destino del dinero



A nivel de exportaciones el 72,1% de las ventas del mes se concentró en cebada en grano excluida cervecera; y en carne bovina, deshuesada, congelada .

Por su parte, el incremento de las importaciones desde China respondió en especial a una mayor compra de los bienes intermedios, y en menor medida, de bienes de capital.

Allí se destacan productos comprendidos en el capítulo 84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos), en el 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, y de imagen y sonido en televisión, y sus partes y accesorios).

Pero también tiene un fuerte peso los productos químicos orgánicos (capítulo 29), que llegaron a u$s 894 millones y representaron nada menos que el 59,2% del total importado desde China, con gran participación de la importación de glifosato.

Se trata de un herbicida utilizado para combatir malezas y enfermedades que atacan a la planta de soja y que representó en enero casi el 12% de las importaciones totales desde China.