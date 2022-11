¿Chau dólar blue?: lanzan una guía para que los viajeros del extranjero puedan "duplicar su efectivo"

El portal de viajes y turismo Travel Noire destacó a la Argentina como destino financiero donde "se puede duplicar el efectivo" a partir del nuevo dólar turista para los viajantes provenientes del exterior.

El texto firmado por R. Peña subraya como el tipo de cambio lanzado hace poco más de una semana, da chances de obtener un rédito aún mayor frente al que arroja hoy el circuito informal mediante el dólar blue.

"Si te gustan los bistecs frescos y el vino, te encantará lo que el gobierno de Argentina ha implementado para los turistas que se dirigen a este increíble país sudamericano: un tipo de cambio específico para los turistas que utilizan sus tarjetas de débito o crédito para realizar compras" , inicia el artículo "Double Your Cash On Your Next Trip To Argentina".

La medida oficializada a través de la Comunicación "A" 7630 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), estipula que aquellas personas no residentes en el país acceden a un tipo de cambio similar al dólar MEP para los consumos que realicen con tarjeta de crédito y débito emitidas en el extranjero.

"Ahora, con tu tarjeta de crédito o débito, estás duplicando tu dinero. Por ejemplo, la semana pasada la cotización oficial del dólar fue de $ 158. Como turista, con el nuevo tipo de cambio, tu dólar ahora pasa a ser de $ 292" , puntualiza Travel Noire.

Así, para Peña, la conversión hace al país "más atractivo para los turistas de todo el mundo" lo que permitirá, incluso, "atraer a más nómadas digitales y expatriados" .