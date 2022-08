Estos países dan visas de trabajo sin impuestos para argentinos: se ganan más de u$s 1000 por mes y buscan miles de empleados

Los nómades digitales son cada vez más comunes en todo el mundo, principalmente por que las nuevas formas de emplear gente se suelen centrar alrededor del formato freelance que del empleo tradicional.

Y a esto se le suma que es cada vez más fácil conseguir visas para trabajar en otros países, ya que prácticamente todos los países buscan poder quedarse con los ingresos que producen las personas que trabajan bajo esta nueva modalidad.

Filtraron miles de datos de clientes y empleados de OSDE tras un hackeo: habría políticos y famosos



Bitcoin cierra la semana de la peor manera: qué pasó y qué monedas están en caída libre



Con esto en mente, a continuación repasamos algunos de los mejores países donde se puede vivir como nómade digital gracias a sus visas flexibles y condiciones de vida interesantes .

Alemania

Alemania es actualmente uno de los países más populares para emigrar siendo nómade digital, principalmente por que es uno de los que mejor calidad de vida tiene entre las naciones con visas de trabajo.

Los nómadas digitales interesados en trabajar en el país deben registrarse en la oficina de impuestos alemana y presentar una serie de documentos como su porfolio, extractos bancarios y, en algunos casos, prueba de su experiencia . La tarifa por este servicio es de u$s 100 y la duración del visado llega hasta tres años.

Alemania ofrece visas para nómades digitales.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos (UAE) es uno de los pocos países en Medio Oriente que ofrece este tipo de visas a los nómades digitales. Se trata de una iniciativa para atraer talento al país, mientras que la única contra es que está pensada para personas de altos ingresos.

Y es que para poder vivir en UAE usando una visa de nómade digital es necesario reportar ingresos superiores a los u$s 5000 por mes y pagar una tarifa de u$s 610 , mientras que la ventaja está en que este tipo de visados no debe pagar impuesto a las ganancias o bienes personales mientras viva en el país.

Grecia

Grecia es para muchos el "paraíso" de Europa, principalmente por sus playas y sus bajos precios. Pero además, es uno de los mejores lugares para trabajar como nómade digital, ya que cuenta con una excelente conexión a Internet y un servicio de visas para autónomos muy accesible.

Grecia cuenta con un sistema de visas para nómades digitales.

Para aplicar se deben demostrar ingresos por u$s 3500 al mes y pagar una tarifa de u$s 90, mientras que la duración del visado es de unos 12 meses en total. Antes de que expire la visa, el titular puede solicitar un permiso de residencia para nómadas digitales para permanecer más tiempo.

Netflix: la película que arrasó en los Oscar y es la más vista por los argentinos



Un museo y café para los amantes de la fotografía: tiene más de 600 cámaras antiguas



Portugal

En cuarto lugar está Portugal, otro de los países cálidos de Europa que cuentan con uno de los mejores sistemas de visado para nómades digitales. En este caso, se entregan permisos de hasta 1 año con opción a prorroga, mientras que también sirve como primer paso para conseguir la residencia permanente en el país.

En cuanto a requerimientos, se necesita presentar el contrato o propuesta escrita del proveedor de servicios para las profesiones liberales, declaración de las autoridades competentes en la que se certifique la competencia profesional para la actividad mencionada, seguro de viaje, certificados de antecedentes penales y una prueba de ingresos mayores a u$s 530 . El costo del trámite es de u$s 165.

Antigua y Barbuda

Por último, el paraíso caribeño de Antigua y Barbuda es uno de los más populares para quienes buscan realizar trabajos remotos desde cualquier lado del mundo, ya que ofrece playas paradisíacas y una gran conexión a internet que permite trabajar desde cualquier lugar.

El problema está en que para aplicar a la visa se debe pagar una tarifa de u$s 1500 y se debe presentar prueba de ingresos mayores a los u$s 50.000 al año, mientras que en total se entrega un permiso para trabajar por dos años.