Alerta dólar: ¿sacan de circulación los billetes impresos antes de 2021?

El portal Observers Times publicó el último jueves una supuesta resolución a la que arribó el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) donde se ordena la restricción de circulación de los billetes de dólares emitidos antes de 2021 , desde el 31 de enero próximo.

De acuerdo al texto sin firma y sin sustento oficial, la supresión de las divisas "tiene como objetivo frenar miles de millones de dinero ilegal en billetes de dólares almacenados en todo el continente africano que emanan de drogas, terrorismo, secuestro y del entramado político corrupto".

"Secuela de la reunión extraordinaria recién concluida celebrada en Washington DC el 2 de noviembre de 2022 entre el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los Gobernadores de los Bancos Centrales de África, el Gobierno de los Estados Unidos fijó la fecha para la restricción del billete de curso legal aceptable del dólar estadounidense que comenzará el 31 de enero de 2023", inicia el artículo.

Lejos de contar con veracidad alguna, el sitio Srilanka Factcrescendo.com también se hizo eco de la supuesta resolución extraordinaria para dar cuenta de su carácter apócrifo.

"Primero, verificamos si tal decisión fue realmente tomada o no por el gobierno de los Estados Unidos. Dada la gravedad y magnitud de la decisión, habría sido reportada y discutida en todos los medios de comunicación. Pero no encontramos un solo informe de noticias creíble sobre la decisión rumoreada de esta llamada campaña de desmonetización" , subraya la publicación a modo de revisión.

DÓLAR Y SU VENCIMIENTO: ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE EMISIÓN DE BILLETES?





El Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos (CEP, por sus siglas en inglés) resalta como política del gobierno norteamericano que "todos los diseños de la moneda sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido".

"Toda la moneda estadounidense sigue siendo de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido" , amplía el apartado Preguntas y Respuestas de la Reserva Federal.

En la actualidad, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) es la encargada de desarrollar y producir billetes de dólares estadounidenses, cuyos valores de circulación son U$S 1, U$S 2, U$S 5, U$S 10, U$S 20, U$S 50 y U$S 100