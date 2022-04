Cena íntima y reaparición en escena: Mauricio Macri afianza una nueva mesa chica del PRO

Mauricio Macri organizó desde Miami la cena del lunes a la noche en Happening, el restaurante de la Costanera que tiene vista al río y que hacía tanto tiempo no visitaba.

Buscando nuevas formas de comunicar su derrotero político, escenificó lo que podría calificarse como la "nueva mesa chica" del PRO , que ya conformaba la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y a la que quiso sumar al expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

"Si querés, traélo a Federido", le dijo el expresidente a Bullrich, la semana pasada , y así el dirigente porteño que protagonizó en 2015 la transición con Cristina Kirchner volvió al primer plano del PRO, del que por razones nunca aclaradas había sido apartado. Pinedo no fue candidato a nada volvió a trabajar a su estudio.

La comida se hizo en un salón privado del restaurante y nadie vio que un mozo trajera la cuenta, por lo que todos suponen que pagó Horacio Rodríguez Larreta y no Macri, que fue el que invitó. Se sabe que el ex presidente es especialmente cuidadoso con los gastos, al punto que raramente ofrece un café cuando realiza reuniones en su oficina. "Un vaso de agua está bien", suele comentar. Uno, no dos. La diputada María Eugenia Vidal fue la otra invitada.

La convocatoria tuvo como objetivo central un asunto que obsesiona a Macri: el futuro del PRO . "Mauricio es reconocido como el conductor de nuestro espacio, nadie le discute ese lugar ni su capacidad de ordenar la interna. El problema es que cuando estamos con él todo parece fácil de coordinar, pero después viene la realidad y las cosas se complican", dijo a El Cronista uno de los participantes del encuentro.

El otro punto que quiso discutir es qué hacer frente a lo que ya todos denominan como el "fenómeno Milei". "Hay que contenerlo", dijo Macri. Pero no todos opinan lo mismo. Vidal, por ejemplo, cree que hay que salir a discutirle, porque plantea salidas irrealizables que son peligrosas. Bullrich, por su lado, anticipó que seguirá buscando atraerlo a Juntos por el Cambio, dejarle siempre la puerta abierta. O sea, no hay estrategia unificada al respecto.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habló poco. Contó las negociaciones con el Gobierno nacional por la Coparticipación federal de impuestos, y dio información que tenía sobre el hartazgo de la población en materia de cortes de calle. "El problema que tenemos es que los cortes que evitamos no se conocen, es una política que hemos realizado muchos años con Patricia y la gente no la identifica; ahora es lo mismo y terminamos pagando costos por un acampe sobre el que nada se puede hacer si el Gobierno nacional no se hace cargo", explicó y todos se mostraron de acuerdo.

En el entorno del alcalde porteño le bajaron el tono al encuentro. "Reunión habitual del PRO para ponerse al día con todos los temas", explicaron.

Luego de esa cena en Costanera, precedida por una reunión con diputados de la provincia de Buenos Aires gestado por el legislador vidalista Alex Campbell, Macri se mostró en público junto a Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, una nueva escuela en Nueva Pompeya, poniendo foco en una agenda que el Jefe de Gobierno porteño ganó frente al Gobierno nacional.

No fue menor el gesto político, cuando Larreta intenta por varios frentes contentar a Macri y sumarlo al armado de su candidatura presidencial. Incluso, el alcalde piensa darle un lugar a Macri en un futuro gabinete nacional.

"Con Mauricio entendemos a la educación como política de Estado y nos van a ver siempre defendiéndola juntos, a cada paso del camino. En el 2007, cuando asumimos con Mauricio en la Ciudad nos encontramos con la educación en un estado alarmante y Mauricio tomó una decisión política muy firme, que en educación íbamos a ir a fondo y lo íbamos a mantener en el tiempo", dijo Larreta.

Macri, por su lado, expresó que "somos un gran equipo, estamos recorriendo otra escuela que hemos abierto, van más de cien. Acá hay futuro, la educación es lo más importante". "Desde 2007 hasta hoy, pusimos en marcha la construcción de 108 escuelas, 54 en cada gobierno, y ya inauguramos 107. Es un récord sin precedentes", agregó el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

