Causa Vialidad: así La Cámpora apoyó a Cristina Kirchner y dejó una fuerte amenaza en las redes sociales

Tras el segundo día de alegatos presentados el lunes pasado por el fiscal federal Diego Luciani en la causa "Vialidad" -que tiene como principal acusada a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner-, la agrupación política La Cámpora publicó un video de 30 segundos con un mensaje en tono desafiante: "Si la tocan a Cristina...".

El video fue publicado en Twitter donde muestra fotografías de la marcha que llevó a cabo el kirchnerismo en abril del 2016, fecha en la cual la vicepresidenta habló en el juzgado de Claudio Bonadio por ocho causas judiciales.

Durante el clip, se pueden ver algunas declaraciones de la presidenta del Senado en este juicio. " Seguramente este tribunal es de Lawfare, un tribunal que tiene una condena escrita, lo va a hacer, no me interesa" , apuntó y luego prosiguió: "He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. Preguntas, tienen que contestar ustedes" . Finalmente, el video concluye con el hashtag #TodosConCristina.

¿Quiénes apoyaron a Cristina Fernández de Kirchner?

Tras el video #TodosConCristina, algunos funcionarios difundieron el clip en sus redes sociales y brindaron su apoyo a la ex mandataria. Uno de ellos fue Eduardo "Wado" de Pedro, quien recordó las denuncias contra el anterior gobierno. "Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país" , espetó.

Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país.#TodosConCristina August 2, 2022

En ese sentido, el ex ministro del Interior continuó el hilo de Twitter al tildar de "mafioso" al gobierno de Mauricio Macri. "Encarceló a dueños de medios no afines, armó causas judiciales y espió a propios y ajenos. Ni los hermanos enemistados con el ex presidente, ni los familiares de las víctimas del ARA San Juan se salvaron" , lanzó.

"Esto denigró al Poder Judicial y a los cimientos de nuestra democracia. Necesitamos recuperar una justicia que garantice a las y los argentinos el pleno ejercicio de sus derechos y no sea una institución cooptada por intereses particulares que creen estar por encima de todos" , cerró.

Otro de los funcionarios que opinaron sobre la situación de "Vialidad" fue la actual presidenta de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, quien aseguró en sus redes sociales: "La persiguen porque cuestionó los privilegios de algunos para defender los derechos de las grandes mayorías de nuestra patria" .

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, opinó en su Twitter personal sobre la causa y dejó en claro que está en "contra del lawfare y la persecución a Cristina Kirchner". Finalmente, remató con el hashtag #TodosConCristina".

La persiguen porque cuestionó los privilegios de algunos para defender los derechos de las grandes mayorías de nuestra patria.#TodosYTodasConCristina %uD83D%uDC99@CFKArgentina pic.twitter.com/dxOwrS3Vjh — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 2, 2022

¿De qué acusa el fiscal Diego Luciani a Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública?

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola llevaron adelante la etapa de alegatos en el juicio por la causa Vialidad, en las que acusaron a Cristina Fernández de Kirchner de estar a cargo de una asociación ilícita dedicada a llevar a cabo la obra pública en Santa Cruz y por el delito de administración fraudulenta.

Incluso, hay además otros 12 acusados en la causa: entre ellos, se investiga si Lázaro Báez obtuvo 51 obras públicas viales en dicha provincia entre el 2003 y 2015 y si sucedieron demoras sin causa o trabajos sin terminar.

En ese marco, Luciani aseguró: "Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país" .

En referencia a Lázaro Baez, el magistrado señaló que "lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías" .

"En 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años. Y consiguió más de $ 1.500 millones en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal" , agregó.

En lo que respecta a la Unidad de Información Financiera (UIF), Luciani apuntó que "no pueden al menos catalogar su trabajo como temerario, poco serio e irresponsable".

Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de de estar a cargo de una asociación ilícita dedicada a llevar a cabo la obra pública en Santa Cruz.

Luego, añadió: "Lo mínimo que la sociedad espera y que todos los que asistimos a este juicio pretendemos es que los funcionarios públicos se expidan con objetividad, mucho más si se trata de un organismo del Estado sobre el que pese una enorme responsabilidad nacional e internacional".

¿Cómo sigue la causa vialidad en el juicio a Cristina Kirchner?

El fiscal declarará durante 9 audiencias y después le tocará dar sus alegatos a las defensas. Luciani fue el segundo alegato del juicio. El primero fue el de la UIF, el organismo antilavado que funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, que pidió la remisión de la Vicepresidenta y de la mayoría de los acusados.