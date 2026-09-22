En esta noticia El Gobierno le cedió a Tucumán un terreno del exProcrear para saldar una deuda

Con el objetivo de normalizar los vínculos fiscales con las provincias, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio un nuevo paso al avanzar con convenios clave con Tucumán, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Estos acuerdos apuntan a sanear deudas mutuas y a ordenar el traspaso de responsabilidades, resguardando al mismo tiempo el superávit y el equilibrio fiscal del Estado Nacional.

Cabe recordar que Tucumán había acordado previamente compensar obligaciones exigibles y la Legislatura tucumana aprobó la operación.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1071/2026, firmado por Javier Milei y publicado este martes en el Boletín Oficial. En esta oportunidad, se autorizó el traspaso de terrenos que pertenecieron al ex Programa Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar).

El Gobierno le cedió a Tucumán un terreno del exProcrear para saldar una deuda

Los 10 terrenos están ubicados en la zona de avenida Manantial Sur y Coronel Zelaya Sur, en San Miguel de Tucumán, y actualmente se encuentran bajo dominio fiduciario del Banco Hipotecario por el extinguido programa Procrear .

Con esta decisión, se estableció que los inmuebles pasarán primero a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y posteriormente serán transferidos a Tucumán.

Luis Caputo junto al ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad.

El objetivo principal de este mecanismo es “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

Los inmuebles involucrados se encontraban bajo titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario S.A., en su carácter de fiduciario del entonces fondo fiduciario “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar” (Pro.Cre.Ar.).

Dicho fondo fue disuelto mediante un decreto a finales de 2024. Tras este movimiento, se atribuyó al Ministerio de Economía la venta de las viviendas terminadas sin adjudicar y los desarrollos inmobiliarios inconclusos, incluyendo los terrenos adquiridos en el marco del programa.

De esta forma, este proceso se sustenta en un acuerdo bajo la figura de dación de pago suscrito entre el Ministerio de Economía y la Provincia de Tucumán. Dicho convenio tuvo el fin de transferir predios para compensar obligaciones exigibles.

En la fundamentación del decreto, se destacó que la medida se dictó en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, como también así el artículo 8°, inciso 3.