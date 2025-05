Caputo despejó dudas sobre la meta y la cantidad de dólares que necesita el Gobierno: "No es necesario..."

En el cierre de uan semana agitada, con varios anuncios de gran calibre, el ministro Luis Caputo se presentó este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde dejó varias definiciones respecto a la meta de reservas establecida con el FMI y la cantidad de dólares que necesita el Gobierno.

Consultado sobre la necesidad de reforzar las arcas del BCRA y llevar tranquilidad definitiva al mercado, el titular de Economía pidió calma. "Algunos están focalizados en el que la única forma de aumenta reservas es con el tipo de cambio, yendo al piso de la banda, pero la realidad es que no, se pueden aumentar reservas con la cuenta capital", explicó.

Para el ministro, el aumento en el nivel de reservas es únicamente una "cuestión de tiempo".

"La suba en las reservas va a ser consecuencia del programa económico, es un tema de tiempo, como la inflación. No son causas, son consecuencias, si hacés la cosas bien, todo va en esa dirección", remarcó.

"Si seguimos el programa, las reservas van a aumentar. Si me preguntan cuándo, no lo sé, no importa, puede ser dentro de 15 días o en un mes, pero estoy seguro que es lo que va a pasar", agregó.

Además, el titular del Palacio de Hacienda destacó que el nivel de estabilidad alcanzado hizo que en los próximos cinco años el país cuente con otros dos sectores que aporten dólares al mismo nivel, o más, que el agro.

"La balanza energética de acá a cinco años va a ser tan importante como la del agro hoy, y más también, porque para 2030 va a llegar a tener un superávit de 30 mil millones de dólares. Y también va a ocurrir algo parecido con las exportaciones mineras, que van a despegar en los próximos seis años con otros 30 mil millones de dólares", fundamentó.