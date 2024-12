Caputo celebra su año: logros en inflación, baja de impuestos, inversiones y sueldos

El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo celebró su año de gestión con un video de dos minutos. En tono épico, muestra el recorrido de los números del Gobierno: arrancó con un 25% mensual de inflación (en diciembre de 2023) y ahora ese indicador se ubica en 2,7% para octubre.

El costo de vida domina casi la mitad de su explicación, pero también hay referencias a sueldos, inversiones, baja de impuestos, riesgo país. Caputo recorre su año con algunos números verificables y otros en los que no hay tanto consenso.

En una omisión llamativa, no se refiere al cepo cambiario ni tampoco aparece la palabra "dólar". El fortalecimiento del peso frente al dólar -cuya cotización "blue" cayó desde comienzos de año a diciembre, con sofocones hacia mediados de año- es leído como una señal de tranquilidad de la eocnomía.

Tras publicar el video, Caputo fue a una presentación en la Sociedad Rural. Reafirmó allí su compromiso con la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias y la salida del cepo, pero no le puso fecha. Por la tarde, se divulgó un informe del BBVA que fue bien recibido en el Gobierno. "Esperamos una gradual liberalización de restricciones cambiarias a lo largo de 2025", dice ese trabajo.

"Estábamos condenados a la hiperinflación, al borde del 90% de pobreza, y la peor inflación desde 1990", comienza Caputo en la red X, en el video, que es una sucesión de apariciones televisivas y algunos discursos. Desde allí, muestra como la inflación fue cayendo (con los números de febrero, mayo, junio, septiembre y octubre, siempre en descenso), hasta llegar al 2,7%.

"No estaba en los planes de nadie"

"Que tuviéramos superávit fiscal el mes uno no estaba en los planes de ninguna persona del mundo", se ufana el ministro, que enfatiza que eso se logró todos los meses del año. Allí también hace referencias a bajas de impuestos, que llegaría como consecuencia de cuentas públicas más holgadas.

"Cuando crezcamos y tengamos superávit, toda esa plata se la vamos a devolver a la gente con baja de impuestos", destaca. Sin embargo, aunque hubo superávit todos los meses, el único tributo significativo que se redujo fue el impuesto PAIS. IVA, Ganancias y otros impuestos ni tuvieron modificaciones. Es más, algunos sueldos volvieron a tributar a partir de la reimposición de ese tributo.

Las retenciones y el cepo

"Queremos sacarles el pie de encima, sacar impuestos, bajar las retenciones. Este es un país que tiene todo para crecer", les dijo Caputo a los ruralistas. "La única razón por la que no lo podemos hacer ahora es porque tenemos que terminar de bajar la inflación y llegar a la estabilidad macroeconómica", se atajó.

"Es necesario estar seguros de que cuando saquemos las retenciones, nadie las va a volver a implementar" y que "lo mismo pase con el cepo", planteó. "Las retenciones y el cepo se va a ir; es una cuestión de tiempo. Quédense tranquilos que vamos a cumplir, ojalá que sea el año que viene. Tengan la certeza que lo vamos a hacer; y si no lo hacemos antes es para cuidar el equilibrio fiscal. No hay que dar pasos en falso y estar seguros de que no sea algo transitorio", marcó en la Rural.

"Interés enorme de inversores"

"Estamos viendo un interés enorme de inversores por venir a invertir en el país", destaca Caputo, a la vez que se muestran fragmentos de la baja del riesgo país. El mercado financiero está verificando esa situación, con mejoras en las cotizaciones de bonos, acciones y herramientas financieras,.

"Están trabajando de bancos nuevamente", proclama Caputo, por los préstamos a empresas y créditos hipotecarios, que reemplazaron el constante financiamiento del déficit público. "Bajamos la inflación para que se reactive el crédito", enfatiza.

Sin embargo, el capítulo de grandes inversiones productivas parece estar pendiente. Salvo los proyectos contenidos en el RIGI, no hubo anuncios de desembolsos multimillonarios por parte de empresas.

"Los salarios privados le vienen ganando a la inflación por 6 meses seguido y octubre probablemente sea el séptimo", también afirma. Otros economistas creen que aún no alcanzó para balancear la pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre.

Sin referencias al cepo ni al dólar

En el video no hay referencias a la salida del cepo del dólar, uno de los principales reclamos del mercado al Gobierno. Tampoco hay casi menciones al tipo de cambio en general.

"El mercado está convencido que el presidente Milei y su ministro de Economía van a dejar la vida por la estabilidad", alaba el economista Jorge Colina.

"Argentina va a ser el país más libre y el que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años", cierra Caputo su compilado, en ocasión de la conferencia CPAC en Argentina. El ex funcionario de Mauricio Macri parece totalmente alineado con el presidente libertario.

Más elogios

Un informe del BBVA difundido ayer fue recibido con beneplácito. "El balance fiscal terminará el año en equilibrio tras 15 años de déficit. La agresiva corrección del gasto permitirá alcanzar un resultado fiscal primario de 1,7%, pese a la contracción de los ingresos públicos por la caída de la actividad", señalan.

"La inflación alcanzaría 120% anual en diciembre de este año, en un proceso de desinflación definido por la astringencia monetaria y el manejo del tipo de cambio (...) Para diciembre de 2025 proyectamos una inflación en torno a 35% (con un balance de riesgos sesgado hacia un valor menor)", destacan.

"El sostenimiento del crawling peg en 2% mensual reforzó el proceso de desinflación, pero a costa ralentizar la acumulación de reservas por parte del BCRA", observan.