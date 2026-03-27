El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la cuenta corriente registró un superávit de u$s 2294 millones en el cuarto trimestre de 2025. Mientras que 2025 cerró con un déficit equivalente a 1,1% del PBI, tras registrar un resultado negativo de u$s 7582 millones. Así, más que duplicó el resultado alcanzado en el mismo período de 2024, cuando alcanzó los u$s 903 millones. Los datos difundidos por el ministro se conocieron antes de que Indec publique a las 16 el informe de balanza de pagos correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Según los datos que compartió el ministro, el resultado se debió a un mayor saldo en la canasta de bienes, que alcanzó los u$s 6283 millones, un aumento de más de u$s 1000 millones interanual. La suba, explicó, responde al aumento de 14,4% interanual que registraron las exportaciones y del 10,2% que registraron las importaciones. Argentina cerró el año pasado con un superávit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) que alcanzó los u$s 11286 millones. Pero la balanza de cuenta corriente no solo contempla el intercambio comercial, sino también el pago de servicios, rentas (intereses, utilidades) y transferencias. Así, el año cerró con un déficit de 1,1% de PBI, recortando el resultado negativo que se había registrado durante el año. Desde el Gobierno destacaban que un déficit de cuenta corriente en torno al 2% del PBI no implicaba problemas dado el flujo de capitales y el crecimiento de la actividad económica. El déficit se alcanzó luego de que la balanza de bienes registrara un superávit de u$s 15.359 millones, explicado por una suba del 9,3% de las exportaciones en el año, pero que fue acompañado de un salto del 25,2% anual de las importaciones. “Estos resultados reflejan que la cuenta corriente, que registra el comercio de bienes y servicios, los flujos de ingresos primarios e ingresos secundarios entre residentes y no residentes, se encuentra en una dinámica consistente con el orden macroeconómico y la expansión del nivel de actividad en forma sostenida, condición necesaria para generar empleo de calidad”, sumó el ministro. Los primeros datos del año dieron cuenta de una continuidad de la dinámica de 2025. Según analizó Invecq en base a los del Banco Central, el déficit de Cuenta Corriente (CC) en enero fue compensado por ingresos de capital privado y el superávit de la Cuenta Financiera (CF) fue suficiente para que las reservas del BCRA. El Gobierno responde así a las críticas sobre el programa económico, pero en particular a los cuestionamientos sobre presunto atraso cambiario y la necesidad de hacer ajustes en la política cambiaria. “Si el Gobierno trata de intervenir para que el tipo de cambio no se deprecie o trata de controlar algunas otras variables, como podrían ser tarifas, en ese caso volvemos a lo mismo. Por eso es tan importante dejar que el mercado actúe”, dijo esta semana quien fuera viceministro de Caputo, Joaquín Cottani, quien planteó la necesidad de levantar las restricciones de capitales.