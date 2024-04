Camioneros reformuló su paritaria y se adaptó al techo del Gobierno: cómo quedaron los aumentos

Las cámaras empresarias de transporte de carga y el sindicato de Camioneros (Sichoca) presentaron la reformulacion del acuerdo paritario al que habían arribado semanas atrás, pero que fue impugnado por el Gobierno, que se negó a homologarlo porque consideró que no estaba en línea con la inflación.

Según fuentes oficiales, en el nuevo acuerdo se establece un incremento de 15% para el mes de marzo y un 9% para el mes de abril, cuando lo acordado previamente era del 25% y el 20% para cada mes, respectivamente.

A su vez, como compensación se estableció una suma en el mes de marzo y otra para el mes de abril, dijeron las mismas fuentes. Serán de 10% y 7% acumulativas, respectivamente, con lo que el acuerdo termina muy cerca del 45 pactado en forma original. Sin embargo, el punto que más había generado discordia estaba en los plazos: Camioneros pretendía un acuerdo bimestral, mientras que ahora se extendió la duración del acuerdo hasta el 31 de mayo y las partes volverán a reunirse en junio. En mayo no habrá ningún aumento.

Según se supo adicionalmente también se reformuló lo acordado sobre la modificación al Convenio Colectivo de Trabajo relativo a la jornada de los fines de semana, que implicaba una flexibilización de condiciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo dejaron trascender que, en estas condiciones, el acuerdo sería homologado. Destacaron la extensión de los plazos y que las cuotas "van a la baja en sintonía con la inflación".

Sin embargo, desde Camioneros relativizaron ante El Cronista el tenor de las concesiones realizadas. "Arreglamos el 45% más el 2% en las tres actividades", señalaron, al tiempo que aseguraron que "el Gobierno solo acomodó números", en relación a que, a los efectos prácticos, poco cambió entre un acuerdo y otro.

La no homologación de la paritaria de Camioneros derivó en un fuerte choque entre el Gobierno y el sindicato que dirigen Hugo Moyano y su hijo Pablo.

El vocero del rechazo al contenido del acuerdo fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que "no vamos a homologar eso, obvio que no, porque la paritaria tiene que tener una lógica", aseguró. "Las paritarias son libres, pero la Secretaría de Trabajo funciona como regulador tiene que homologarlas. ¿Por qué homologar algo que no tiene ningún sentido? Sería generarse un problema propio", agregó al respecto.

A raíz de esto, Pablo Moyano, secretario de Junto del Gremio, se expresó públicamente al respecto y amenazó con un paro general por las demoras en la firma.