El escenario para los legítimos usuarios de armas en Argentina cambió desde esta semana. A través del Decreto 306/2026, el Gobierno nacional actualizó la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429, para flexibilizar ciertos procesos burocráticos y, al mismo tiempo, endurecer los controles. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece que el acceso y la portación no podrán estar sujetos a “limitaciones irrazonables”, buscando un equilibrio entre el derecho constitucional y la seguridad pública. Uno de los puntos más críticos de la reforma es la actualización del listado de dispositivos y municiones que quedan vetados para el uso civil. Entre ellos, el Gobierno destaca: Por el contrario, el decreto redefine la categoría de uso civil condicional, incorporando al mercado regulado elementos como los supresores de sonido (silenciadores) y las miras nocturnas (infrarrojas o térmicas), que ahora podrán ser adquiridos bajo esta clasificación. Para obtener o renovar la credencial de Legítimo Usuario, la exigencia se vuelve más técnica. Ya no basta con el trámite administrativo; se requiere: Uno de los cambios que más impacta en el stock de armas existente en el país es la agilización de la trazabilidad por herencia. Hasta antes de estos cambios, registrar un arma de un familiar fallecido solía requerir una declaratoria de herederos judicial, un proceso lento que terminaba en la clandestinidad de muchas piezas. Con la nueva norma, los herederos pueden inscribir el material presentando solo las partidas de defunción y nacimiento/casamiento que acrediten el vínculo. Esto otorga la tenencia legal y permite al Estado mantener el control del arma sin esperar los tiempos de la sucesión judicial. El decreto hace hincapié en que la portación debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Al restringir las municiones de alto impacto (perforantes o explosivas) al ámbito estrictamente profesional o deportivo, el Ejecutivo marca una línea clara sobre el tipo de respuesta armada que se espera en la vía pública, reforzando que las capacidades más letales pertenecen a las fuerzas policiales y penitenciarias.