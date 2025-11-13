El enfoque se dirigirá hacia aquellas personas que figuran en una lista específica de incumplidores (Fuente: ShutterStock).

El Gobierno colombiano ha comunicado que se implementarán medidas drásticas contra aquellos ciudadanos que no cumplan con un requisito fundamental establecido en la normativa financiera.

Estas medidas incluyen el embargo de cuentas bancarias y la retención de salarios, lo que ha comenzado a generar preocupación en diversos sectores de la población.

Según información de fuentes oficiales, esta disposición tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la evasión de responsabilidades económicas.

El enfoque se dirigirá hacia aquellas personas que figuran en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación.

Estas son las cuentas bancarias en riesgo de cierre

Las entidades financieras han comunicado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrían ser cerradas de forma definitiva.

Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, tiene como finalidad optimizar la gestión operativa y reducir los riesgos vinculados a la falta de actividad en los productos financieros.

Según expertos en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin movimientos para que la cuenta sea clasificada como inactiva y, posteriormente, cerrada.

Es fundamental que los usuarios se mantengan informados sobre estas políticas para evitar inconvenientes.

Razones de embargos de cuentas y congelamientos salariales

El Gobierno ha precisado que la medida adoptada no es arbitraria. Existen circunstancias específicas que pueden resultar en el embargo de cuentas o en la retención del salario, tales como:

Deudas tributarias pendientes con la DIAN.

Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.

Acumulación de cuotas vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.

Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

El objetivo de esta normativa es incentivar a los deudores a que regularicen su situación antes de que se inicien procedimientos judiciales más severos.

Consejos para mantener activa una cuenta bancaria sin sanciones

Los especialistas sugieren implementar medidas preventivas para eludir el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones fundamentales incluyen:

Realizar al menos una operación cada tres meses , ya sea un depósito, transferencia o retiro.

Mantener actualizada la información personal en la entidad financiera correspondiente.

Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y los créditos bancarios adquiridos.

Revisar de forma periódica los estados de cuenta para detectar posibles alertas o reportes relevantes.

En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer opciones de reactivación o la apertura de una nueva, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.