La suspensión de una cuenta bancaria o billetera virtual por falto de pago de deudas puede ser sorpresivo para muchos contribuyentes. Este bloqueo congela los fondos y no permite que los clientes accedan a su dinero hasta que se solucionen los pagos pendientes.

En este contexto, es de suma importancia reconocer las diferentes causas por las que una persona puede quedar sin acceso a sus fondos.

Cuáles son los motivos por los que pueden suspender una cuenta bancaria

Existen diversos motivos por los que una cuenta bancaria puede quedar suspendida. Una de las razones tiene que ver con las órdenes judiciales, las cuales suelen activarse por:

Deudas

Impuestos no declarados

Acciones judiciales iniciadas por terceros que habrían sido perjudicados

Medidas ordenadas en una denuncia penal

Incumplir términos y condiciones de los servicios

La cuenta solo será reactivada cuando la Justicia emita una resolución que así lo disponga. Los saldos pendientes podrían ser retenidos de forma parcial o total.

Las autoridades retendrán de forma total el dinero disponible en caso sea suficiente para cubrir el monto adeudado, pero devolverá el capital si es inferior.

Qué pasa con la cuenta bancaria de una persona fallecida

Cuando un titular de una cuenta bancaria fallece, la cuenta queda suspendida. Los familiares deben comunicarse con el banco correspondiente para informar la situación y adjuntar la documentación necesaria como el acto de defunción.

Los fondos quedarán a disposición cuando se ejecute el testamento o la declaratoria de herederos.

Cómo evitar que te bloqueen la cuenta bancaria

Existen ciertos consejos a seguir para evitar que una cuenta bancaria sea boqueada: