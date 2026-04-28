La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). La medida impacta en los requisitos para mantener el cobro de las asignaciones familiares y podría dejar a algunas familias fuera del beneficio. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir el beneficio si los ingresos de su grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en abril se ubicó en $ 357.800. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los ingresos no deberán superar los $ 2.801.551 por progenitor ni los $ 5.603.101 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación.