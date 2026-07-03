La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una ampliación clave en el régimen especial de facilidades de pago para el sistema sanitario.

Mediante la Resolución General 5874/2026, el Gobierno decidió extender el alcance del beneficio, originalmente limitado a establecimientos con internación, a todos los actores que integran el sector salud .

La medida responde a un pedido directo de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), que alertó sobre las “dificultades económicas y financieras que atraviesa el sector en su conjunto”.

Ante este escenario, el organismo consideró indispensable garantizar la continuidad del sistema para " asegurar el acceso de la población a las prestaciones sanitarias".

Moratoria para el sector salud: extensión de plazos y nuevo alcance

Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la prórroga del plazo de adhesión. Originalmente previsto hasta el 30 de septiembre de 2026, los contribuyentes ahora tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para ingresar al régimen.

El plan, que pasa a denominarse formalmente “Plan Especial Sector Salud - Obligaciones vencidas al 31/05/2026”, permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta esa fecha.

ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

Cómo acceder al beneficio de ARCA

Para acceder al beneficio, los prestadores deberán estar correctamente categorizados en el “Sistema Registral” de ARCA . Según detalla la norma, los sujetos alcanzados deben contar con alguna de las siguientes caracterizaciones vigentes a la fecha de adhesión:

Código 481: establecimientos de Salud con Internación.

Código 533: protección transitoria y alivio fiscal para el Sector Salud.

Los interesados pueden consultar su situación ingresando con clave fiscal al servicio web “Sistema Registral”, en la opción “Características y Registros Especiales”.