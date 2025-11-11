El 2025 trajo cambios significativos para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes deben cumplir con ciertos requisitos para obtener y renovar este documento.

Mediante la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció una prórroga para los certificados que vencen en 2025.

La medida buscaba promover el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, asegurando que puedan renovar su documentación sin prisas y disfrutando plenamente de sus derechos.

¿Qué modificaciones se implementaron para obtener el Certificado Único de Discapacidad?

La ANDIS determinó que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha de 2026.

Por otro lado, los CUD con fecha de actualización o vencimiento en 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse durante el 2025, ya que no están incluidos en la prórroga otorgada para los certificados con renovación programada en 2025.

Quienes deban renovar el documento este año deben solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana a su domicilio.

Condiciones para obtener el Certificado Único de Discapacidad

Para acceder al CUD, las personas deben presentar alguna de las siguientes condiciones de discapacidad:

Intelectual y Mental.

Visual.

Motor.

Auditivo.

Respiratorio.

Cardiovascular.

Renal urológico.

Digestivo/Hepático.

Certificado Único de Discapacidad: requisitos y evaluación

El Certificado Único de Discapacidad es un documento sin costo que valida la condición de discapacidad de una persona. Este se otorga tras una evaluación efectuada por un grupo de profesionales de distintas áreas.

La documentación necesaria varía según el tipo de discapacidad y puede consultarse a través de este link. Si esta no es concluyente, la Junta Evaluadora podrá pedir nuevos estudios para ampliar la información disponible.

¿Qué ventajas están disponibles para los titulares del CUD?

Los titulares del CUD tienen derecho a acceder a los siguientes beneficios:

Cobertura total de las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, que incluyen: tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis, entre otros.

Transporte público gratuito a nivel Nacional en trenes, subtes, colectivos y micros, tanto de corta como de mediana y larga distancia.

El Símbolo Internacional de Acceso para facilitar el tránsito y el estacionamiento.

Acceso a asignaciones familiares destinadas a personas con discapacidad.

Exención de ciertas tasas municipales.

Beneficios para la adquisición de vehículos.

Quienes pueden tramitar el Certificado de Discapacidad sin vencimiento

Desde el Gobierno informaron que la ANDIS aprobó la Resolución 1653/2024, la cual garantiza que un grupo de beneficiarios del CUD pueda acceder al documento sin fecha de vencimiento.

Los criterios que se deben cumplir son los siguientes: