El calendario de ANSES de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará el calendario de pagos de diciembre para todos los pensionados, jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Además, según el vigente esquema de movilidad que determinó el Gobierno de Javier Milei, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes con un aumento del 2,34% basado en el dato de inflación anunciado por INDEC correspondiente al IPC de octubre .

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

Los adultos mayores y pensionados verán el ajuste correspondiente a diciembre y en caso de cobrar la mínima, recibirán el bono de $ 70.000 que el Gobierno viene renovando y que se mantiene congelado desde el 2024 .

De esta manera, los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y titulares del SUAF recibirán las liquidaciones con ajuste, el bono y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Jubilaciones y Pensiones

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo ($ 170.439,8) = $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo ($ 1.146.898) = $ 3.440.695,38

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $ 272.703,67 + bono + aguinaldo ($ 136.351) = $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 238.615,71 + bono + aguinaldo ($ 119.307) = $ 427.923,56

Los jubilados cobrarán con atraso en diciembre.

¿Cuánto cobra la AUH en diciembre?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES también recibirán en el último mes de 2025 un ajuste basado en la inflación de octubre.

De esta forma, en diciembre los titulares de las principales asignaciones familiares ANSES cobrarán los siguientes montos:

Familias con 1 hijo o embarazo: $ 150.224 (AUH/AUE $ 97.974 + Tarjeta Alimentar $ 52.250)

Familias con 2 hijos: $ 277.884 (AUH $ 195.948 + Tarjeta Alimentar $ 81.936)

Familias con 3 o más hijos: $ 401.984 (AUH $ 293.922 + Tarjeta Alimentar $ 108.062)

Estos montos corresponden al 80% de la prestación total, ya que el organismo previsional retiene el 20% restante en garantía del cumplimiento de las obligaciones sanitarias y escolares, es decir, de la presentación de la Libreta AUH en casi todos los casos.

Así, las familias que presenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior en caso de cumplir con estas condiciones y cuando se valide la documentación .

Mi ANSES calendario de pagos completo: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH

Debido al fin de semana largo por el Día de la Virgen, ANSES decidió atrasar el cobro para todas las categorías, empezando con el DNI terminado en 0. De esta forma, este grupo recibirá su pago el martes 9.

De esta forma, se modificó el esquema habitual donde todos los calendarios se inician los días ocho con los pensionados con la mínima.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilados por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo

Al igual que en meses anteriores, se espera que el calendario de la AUH y la AUE repita el esquema de los jubilados y pensionados en las siguientes fechas: