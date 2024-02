Tras la caída de la Ley Ómnibus, Bullrich reavivó la interna con Larreta: "Es la tercera vez que pierde"

Tras la derrota del Gobierno en el Congreso por la Ley Ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó contra los diputados que no acompañaron el proyecto oficialista y apuntó directamente contra su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

El exjefe de Gobierno porteño publicó en sus redes sociales "Viva el consenso, carajo", luego del revés que tuvo el Gobierno en la Cámara de Diputados. Algo que disparó el enojo de la también titular del PRO.

"Esto que dice Horacio Rodríguez Larreta... esto ya perdió. Es la tercera vez", sentenció Bullrich en LN+. "Perdió en las internas, ganó el cambio. Perdimos en la elección por habernos mezclado de nuevo en algo que la gente decía: ‘¿Serán cambio o no serán?'. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio. Y perdió ahora porque, ¿qué es el consenso?".

Bullrich apuntó contra los legisladores y contra Larreta

"Uno discute dos meses en el Parlamento... ¿Por qué no hubo consenso? Si el Gobierno dice ‘denme este instrumento', ¿el consenso es ‘no te lo doy'? ¿Cómo se llega al consenso cuando el Gobierno sacó un montón de artículos? Hasta ingenuamente salieron a decir ‘van a ir a votar todos porque ya está todo arreglado', y de golpe empezaron a perder votos. Es mentira que no hay consenso, lo que hay es defensa de intereses distintos", opinó Bullrich.



Volvió la interna del PRO: Bullrich cargó contra Larreta

Luego de que se sumaran al Gobierno algunos miembros del PRO y de que se disolviera Juntos por el Cambio, la calma se había mantenido entre Bullrich, Macri y Larreta. Pero tras esta derrota parlamentaria, volvió a estallar el conflicto entre algunos de los principales líderes de la coalición.

"A los que fueron de Juntos por el Cambio, que ya estamos hablando post mortem de Juntos por el Cambio, les pregunto: tantas veces se impidió el cambio en la Argentina, el kirchnerismo pisoteó a las minorías. Y ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades, se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno", afirmó la ministra.



El Gobierno no descartó un plebiscito: "Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas"

Además, le habló directamente a lo que el Gobierno llama "el club del helicóptero". "Mi pregunta es: ¿quieren que haya un recambio de gobierno ya? ¿Eso es lo que se busca?", alertó la integrante del Gabinete nacional. Y advirtió: "Bueno, conmigo se van a encontrar. Yo no me rindo, ni un minuto me rindo".

Por último, Bullrich se refirió a la posibilidad de que la Ley Ómnibus vuelva a tratarse en Diputados pero descartó esta chance. "Yo estoy convencida de que cuando una ley de estas vuelve a comisión, no vuelve más al recinto. Ahora hay que ir por otro lado", concluyó.