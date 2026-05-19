Oficial y definitivo | El Gobierno revisará casa por casa de todos los jubilados y les quitará la pensión a estas personas. (Representación creada con IA)

El Gobierno de Colombia mantiene activos distintos controles para verificar que los recursos destinados a pensiones y programas sociales lleguen realmente a quienes cumplen las condiciones exigidas. Estas revisiones hacen parte de procesos administrativos liderados por entidades estatales y no corresponden a una medida nueva o extraordinaria.

En medio del fortalecimiento de programas sociales y transferencias monetarias, miles de beneficiarios de pensiones y subsidios pueden ser contactados o visitados para confirmar información clave. El objetivo es evitar inconsistencias que afecten el uso de recursos públicos.

Aunque muchos pensionados desconocen cómo funcionan estas verificaciones, el proceso tiene reglas claras y apunta a detectar pagos indebidos, registros desactualizados o casos en los que el beneficiario ya no cumple los requisitos para recibir el dinero.

Colpensiones y DPS verifican pensiones y programas sociales en Colombia

La revisión está a cargo de Colpensiones y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). En el caso de Colpensiones, la entidad verifica beneficiarios de pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia y programas como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Por su parte, el DPS realiza controles sobre beneficiarios de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Estas verificaciones buscan confirmar que las personas sigan cumpliendo requisitos de permanencia, corresponsabilidad y condiciones socioeconómicas.

La revisión está a cargo de Colpensiones y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). ChatGPT

Los equipos técnicos pueden realizar visitas domiciliarias para validar identidad, documentación actualizada, composición del hogar y cumplimiento de compromisos como asistencia escolar o controles de salud, dependiendo del programa.

Ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o datos bancarios durante estas visitas. Los beneficiarios deben exigir siempre credenciales oficiales antes de entregar información.

Qué pasa si Colpensiones detecta irregularidades en la pensión

Cuando las entidades encuentran inconsistencias, como pagos a personas fallecidas, duplicidad de beneficios o cambios en condiciones económicas que alteran la elegibilidad, pueden aplicar una suspensión preventiva del beneficio mientras se revisa el caso.

La suspensión no significa pérdida automática de la pensión o subsidio. Primero se actualiza la información y se da oportunidad al beneficiario de aclarar la situación ante la entidad correspondiente.

En casos de fraude comprobado, como cobro de mesadas de personas fallecidas o suplantación de identidad, sí pueden iniciarse acciones legales y cancelaciones definitivas.

Para evitar inconvenientes, Colpensiones y el DPS recomiendan mantener datos personales actualizados, reportar cambios de domicilio o estado civil y consultar periódicamente el estado del beneficio en sus canales oficiales.