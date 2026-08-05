A pesar de la hiperconectividad digital, los viajes de negocios siguen siendo necesarios para expandir y fortalecer la huella de las empresas. El desafío consiste en demostrar que cada traslado genera valor para la organización y en administrar con mayor precisión uno de los rubros de gasto más relevantes del presupuesto corporativo.

En este contexto surgen plataformas de gestión e inteligencia artificial en un mercado donde los viajes representan, por lo general, el segundo o tercer gasto más importante de una compañía, sólo por detrás de la nómina y, en algunos casos, de la inversión en tecnología, afirmó Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, una de esas compañías de gestión de viajes corporativos de origen brasileño.

“Las empresas vivieron en la práctica cuál es la diferencia entre hacer un viaje para cerrar un negocio, capacitar a alguien o reunirse con un cliente y hacerlo de forma totalmente virtual. Especialmente en Latinoamérica, si tú no vas a tu cliente, tu competidor va”, señaló la directiva en entrevista con El Cronista.

La consecuencia es que, aunque los presupuestos para viajes corporativos continúan creciendo tras la recuperación del mercado, después de la pandemia por Covid-19, las organizaciones buscan tener mayor visibilidad sobre el destino de esos recursos y comprobar el retorno de inversión de cada desplazamiento.

“El reto de cualquier organización es cómo garantizar que los empleados están haciendo buenas elecciones, cuál es el return on investment del viaje y cuál es el objetivo de ese compromiso”, explicó Bueno.

Argo Solutions, empresa especializada en software para la gestión de viajes y gastos corporativos, cumple 20 años de operación en 2026. La firma nació en Brasil y actualmente tiene presencia en 16 países de América Latina, emplea a cerca de 150 personas y trabaja con más de 250 agencias de viajes corporativas que distribuyen su plataforma, además de 4,500 empresas usuarias de sus soluciones.

La inteligencia artificial pasa del desarrollo al viajero

La siguiente etapa para Argo consiste en incorporar inteligencia artificial de forma más profunda tanto en el desarrollo de software como en la experiencia del viajero corporativo.

La compañía comenzó en 2025 un programa interno para utilizar IA en el desarrollo de código y prepara una nueva plataforma que será lanzada antes de finalizar este año.

En el producto, la tecnología buscará anticiparse a las necesidades del usuario mediante el análisis de datos históricos.

“Con los datos históricos podemos preguntarle al usuario si quiere repetir la búsqueda de su último viaje o avisarle que encontramos una tarifa más competitiva que en ocasiones anteriores para garantizar un ahorro”, explicó Bueno.

La empresa también desarrolla funciones para asistir al viajero cuando existan cancelaciones de vuelos, cambios de puerta de abordaje o incluso modificaciones en la agenda de reuniones.

“Es como un asistente”, resumió la CEO al describir una herramienta capaz de sugerir automáticamente el cambio del vuelo correspondiente.

A su juicio, el verdadero valor de la inteligencia artificial no está únicamente en automatizar procesos, sino en ofrecer información para tomar mejores decisiones.

“Con datos todo se puede probar. El rol de la tecnología es inteligencia, anticipación, digitalización y visibilidad”, sostuvo.

Mundial, elecciones y geopolítica elevan la presión sobre los presupuestos

Además del crecimiento estructural del mercado, las empresas enfrentan factores externos que elevan los costos de viaje.

Durante el Mundial, Argo observó que los precios aumentaron más de 30% en ciudades sede durante los días de partido, mientras que los vuelos hacia destinos de Estados Unidos registraron incrementos superiores a 40%.

Frente a ese escenario, Bueno consideró que la mejor estrategia sigue siendo planear con anticipación.

México, el segundo mercado más importante

Dentro de la estrategia regional, México se ha convertido en el principal mercado fuera de Brasil. En 2025, la compañía movilizó alrededor de MXN $18,150 millones de pesos mexicanos a través de su plataforma.

Recientemente, Argo Solutions anunció una inversión de más de MXN $264 millones de pesos, destinada a la modernización de su sistema actual y al desarrollo de una nueva plataforma tecnológica.

“En términos de ingresos es el segundo mercado después de Brasil”, afirmó Bueno, quien destacó que las empresas mexicanas mantienen una fuerte búsqueda por digitalizar la gestión de viajes, aunque con un enfoque más conservador en materia de controles y presupuestos.

La directiva añadió que el mercado mexicano también conserva una característica diferencial: el peso de las relaciones personales en los negocios.

“El servicio y la relación entre los profesionales y los proveedores es muy importante en el mercado mexicano. En tiempos de inteligencia artificial, esto es muy estratégico”, comentó.

Para este año, Argo Solutions mantiene una meta cercana al 10% de crecimiento, impulsada tanto por expansión orgánica como por adquisiciones y nuevas ventas, con el objetivo de acercarse a una facturación de 60 millones de reales considerando Brasil, México, Colombia y el resto de sus operaciones regionales.

Como parte de esa estrategia, México seguirá siendo una prioridad.

“Estamos priorizando muchas cosas del mercado mexicano porque creemos que hay potencial y que nuestra propuesta de valor está muy alineada con las expectativas del mercado”, concluyó Bueno.