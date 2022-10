Brancatelli fulminó a Gabriela Cerruti por Gran Hermano: "Sos un..."

Diego Brancatelli cruzó a Gabriela Cerruti por la polémica desatada tras la denuncia contra Gran Hermano 2022, el reality de Telefe. El periodista, cercano al kirchnerismo, trató de "soberbia" y de "un error del Gobierno" a la vocera presidencial a través de Twitter.

Lo que generó la molestia del hoy panelista del programa de C5N, "Argenzuela", fue la respuesta de Cerruti a "Alfa", el participante que aseguró conocer a Alberto Fernández y lo acusó de coimero, hecho que generó también . Respuesta que también generó una inédita interna en el Gobierno



"Qué soberbia sos Gabriela Cerruti. Te crees mil y sos un error de este Gobierno. Bloqueas periodistas en Twitter. Tratás mal a los colegas de Casa Rosada. No entiendo cómo Alberto Fernández te mantiene ahí", disparó desde su cuenta.

El tuit de Brancatelli.

"Cuánto daño le hacés al proyecto. Son un gol en contra. Pero ojo, yo no sé nada ehh...", concluyó el panelista con ironía.

Brancatelli contra Cerruti: "Se cree que es Bianchi"

Poco después, Brancatelli volvió a criticar a la funcionaria al responder un tuit que mostraba un video de Cerruti en el que utilizaba una metáfora futbolera para denostar a otros.

La vocera decía en esa filmación: "Algunos colegas creen que saben de comunicación y política. Vieron que Macri en el último libro dice que le daba instrucciones a Bianchi sobre cómo jugar los partidos. Así que, evidentemente, en la Argentina todo el mundo siente que es mejor que los que están llevando adelante una tarea".

La dura crítica de Brancatelli a Cerruti

"Ella cree que es BIANCHI? No se da cuenta que es JJ. LOPEZ", respondió Brancatelli, haciendo la comparación entre el técnico multicampeón del mundo con Boca, y el que descendió a la B Nacional con River en 2011.

QUÉ DIJO "ALFA" DE GRAN HERMANO y por qué se enojó brancatelli

La contestación de Cerruti a los dichos de Walter Santiago, el hombre de 60 años apodado el "Alfa" en Gran Hermano, ya había generado el enojo de Brancatelli, quien más temprano este jueves.



"El 1% de los argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que @gabicerru se encargó de que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada", había escrito, también en Twitter.

Las declaraciones de Alfa se habían dado en el marco de una charla con otra de las participantes de la casa, Romina Uhrig, ex diputada kirchnerista y ex pareja de Walter Festa, quien fue intendente de Moreno. No salió en la edición del programa por Telefe, sino que se vio por el streaming de Pluto TV y se viralizó en redes.

"Claudio Ferreño [exlegislador porteño] es la mano derecha de Alberto Fernández. Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces, o sea lo conozco muy bien a Alberto Fernández... muy, muy bien", disparó el participante del ciclo conducido por Santiago del Moro.