Salto de 30% en importaciones y caída de exportaciones: cómo quedó el superávit comercial

Con un nuevo salto de 29,4% las importaciones, y las exportaciones en caída por más de 7%, en mayo, los datos de Intercambio Comercial (ICA) que elabora el Indec, arrojaron un superávit comercial de u$s 608 millones.

Con este saldo positivo la Argentina continúa recortando las expectativas de superávit comercial ya que, en sólo un mes recortó u$s 2047 millones, en comparación con mayo de 2024.

Tras 18 meses con resultados positivos, la balanza comercial sólo acumuló u$s 1873 millones, muy por debajo de las cifras de 2024 cuando cerró con u$s 18.899 millones a favor.

"Esta baja se debe principalmente al aumento de las cantidades importadas y a la disminución de las cantidades exportadas, a pesar de que el índice de términos del intercambio mostró un incremento del 5,9%", señaló el Indec.

En total, la Argentina comercializó 7% más, por u$s 13.583 millones sin embargo, las compras al exterior presionaron con u$s 6488 millones sobre los u$s 7095 millones que ingresaron las exportaciones.

En uno de los meses claves para la liquidación del sector agroexportador, por el inicio de la cosecha gruesa los productor primarios cayeron 1,4% (u4S 1994 millones) y la manufacturas de origen agropecuario se desplomaron 11,3% (u$s 2489 millones).

Por su parte, la exportación de combustible también mostró una abrupta caída de 29,2% (u$s 647 millones) mientras que las manufacturas de origen industrial mostraron resultado positivo con una variación de 2,1% (u$S 1965 millones).

Del otro lado de la balanza, la mayor demanda de dólares para pagos al exterior, lo mostró el rubro "resto" que incluye paquetes que llegan a traés de courier con un salto de 194% (u$s 68 millones); a continuación, se ubica la importación de vehículos con un alza de 160% (u$s 495 millones).

Luego, bienes de consumo (u$s 900 millones) se incrementó 75% y bienes de capital (u$s 1247 millones) 69%.

A excepción del sector energético que mostró una caída de 31,1% (u$s 302 millones), el resto de los rubros mostró alzas.