El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 13 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera. En este miércoles, 13 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una ramera suele reflejar deseos reprimidos, culpa o tensión con la propia sexualidad. También puede señalar relaciones por interés, límites difusos o la sensación de ceder valores por conveniencia. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.