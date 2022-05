"Bono Kicillof": como es el plan de la Provincia de Buenos Aires para financiar obra pública

En el marco de su programa de financiamiento responsable, la provincia de Buenos Aires lanzó la colocación de un bono Badlar en pesos con vencimiento en 2024 por hasta $ 7.500 millones ampliable, con el fin de financiar proyectos de infraestructura. Ante esto, el gobernador Axel Kicillof declaró que "faltan recursos para las 13 millones de personas que viven en el conurbano".

Según se precisó en un comunicado, en una presentación a inversores el Gobierno bonaerense repasó la estrategia de financiamiento sostenible de su programa de obras públicas y gasto de capital , presupuestado en torno al 8% de los recursos fiscales para el presente año.

La provincia señaló que las necesidades de financiamiento para el año se cubrirán con desembolsos de préstamos bilaterales y multilaterales (la mitad suscriptos durante esta gestión) y letras e instrumentos de corto plazo, una vez neteadas las obligaciones cruzadas dentro del sector público.

A su vez, destacaron las "métricas financieras saludables" que actualmente presenta la Provincia, que representan una carga de intereses del 3% de los recursos totales frente al casi 9% que representaban en 2019.



En este marco, se anunció que el martes se ofrecerá al mercado local un bono Badlar con vencimiento a los 24 meses de plazo, cuyos fondos netos se utilizarán para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura provincial, actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar.

Al respecto, el titular bonaerense de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que: "La Provincia ahora cuenta con un perfil de vencimientos sostenible de la deuda pública, gracias a la política de priorizar durante la gestión el financiamiento multilateral, y al proceso de reestructuración de la deuda internacional, que nos permitió casi triplicar el plazo de esa deuda, volviéndola sustentable y sostenible".

La colocación del bono Badlar en pesos es con un vencimiento en 2024 por hasta $ 7.500 millones ampliable.

Por ese motivo aclaró que ahora el Gobierno comandado por Axel Kicillof apela "al financiamiento responsable, en moneda local, para seguir avanzando en obras de infraestructura que nos permitan seguir atendiendo los problemas estructurales de la Provincia.

"Como nos indica el gobernador Axel Kicillof, estamos trabajando en la transformación de la provincia", indicó.

KICILLOF: "NO HAY CRECIMIENTO QUE SIRVA SIN JUSTICIA SOCIAL"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró días atrás que "no hay crecimiento que sirva sin justicia social" y afirmó que "faltan recursos" para darle al conurbano la infraestructura que necesitan sus habitantes , tras lo cual reiteró la necesidad de discutir la distribución de fondos que le corresponde a la provincia de Buenos Aires.

"Poblar no es poner una casa. Tiene que haber asfalto, luz, agua, gas, servicios básicos, Internet, transporte, escuela, hospital, servicio de ambulancias. Urbanizar, poblar es una tarea que debe ser planificada", expresó Kicillof al encabezar la firma de convenios para obras de asfalto con distritos de la Tercera Sección electoral, en el marco del Plan 6x6.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la firma de convenios por el Plan 6x6.

Kicillof recordó que el tema de "la coparticipación no está suficientemente analizado". "Perdimos recursos, y mientras dicen que la ciudad de Buenos Aires está asfaltada y en la provincia y el conurbano no porque está mal gobernado, no es que está mal gobernado, es que faltan recursos para darle la infraestructura que necesitan las 13 millones de personas que viven en el conurbano", remarcó.

El gobernador dijo que "en el conurbano, para hacer la infraestructura que falta en materia de hospitales, escuelas, cloacas, asfalto, faltan recursos y tenemos que iniciar ese camino".